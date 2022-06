Davide Silvestri e Alessia Costantino, il video della romantica proposta di matrimonio Il video della proposta di matrimonio di Davide Silvestri ad Alessia Costantino. I due diventeranno marito e moglie il 3 luglio.

Davide Silvestri ha chiesto ad Alessia Costantino, che lui chiama affettuosamente Lilì, di diventare sua moglie. La romantica proposta di matrimonio è avvenuta a Bellusco (Monza e Brianza), preso la chiesa di Santa Maria Maddalena, un posto che ha un significato importante per l'ex concorrente del Grande Fratello Vip.

La proposta di matrimonio presso la chiesa di Santa Maria Maddalena

Davide Silvestri ha raccontato sulle pagine del settimanale Chi di avere scelto di fare la sua proposta di matrimonio presso la chiesa di Santa Maria Maddalena, perché ogni volta che passava da lì avvertiva una strana sensazione e il desiderio di consacrare il suo amore su quell'altare. Non è stato facile per lui convincere la fidanzata Lilì a seguirlo: "Quando ha visto la benda è andata in paranoia". Non senza qualche perplessità, la donna ha deciso di salire nel furgoncino che Silvestri usa per consegnare la birra. Una volta arrivati nei pressi della chiesa, Silvestri ha tolto la benda alla sua compagna:

"Quella scena l’avevo sognata da anni. Ma quando dal sogno siamo passati alla realtà è stato fantastico. Una volta arrivati, ho tolto la benda a Lilì. Il primo incontro è stato con suo padre Mauro, poi abbiamo percorso insieme la scalinata della chiesa e, quando ci siamo guardati, eravamo entrambi disorientati. Bellissimo! Ragazzi, se avete accanto l’amore della vostra vita, sposatevi. Non fate passare il tempo, perché poi è perso e non torna indietro".

Davide Silvestri e Alessia Costantino sposi il 3 luglio

Manca ormai pochissimo al matrimonio. Davide Silvestri e Alessia Costantino diventeranno marito e moglie domenica 3 luglio. L'attore non vede l'ora di compiere questo passo importante e sposare la sua Lilì:

