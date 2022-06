Deddy e Rosa si rivedono al concerto di Aka7even, il primo incontro pubblico dopo la rottura Deddy e Rosa Di Grazia si sono rivisti per la prima volta in pubblico dopo la rottura avvenuta in seguito alla fine della scorsa edizione di Amici. Nessuna interazione tra i due, il legame che li univa è finito.

A cura di Stefania Rocco

Deddy e Rosa Di Grazia si sono rivisti dopo la rottura avvenuta in seguito alla precedente edizione di Amici. L’occasione si è verificata con il concerto di Aka7even all’Atlantico di Roma, una performance cui hanno assistito alcuni degli allievi della precedente edizione di Amici, Anna Pettinelli (che di Aka7even è stata coach) e, appunto, Deddy e Rosa Di Grazia. Ma chi sperava di vederli complici è rimasto deluso. Il cantante e la ballerina si sono ignorati per tutta la durata del concerto, guardandosi da lontano solo in una manciata di occasioni. Un atteggiamento che ha chiarito quanto i due siano rimasti distanti benché sia passato un anno dalla loro separazione.

I video dell’incontro tra Deddy e Rosa Di Grazia

Deddy e Rosa Di Grazia si sono rivisti all’Atlantico di Roma per il concerto di Aka7even ma non hanno interagito tra loro, almeno pubblicamente. Lo dimostrato i video girati dai fan presenti al concerto. In uno dei filmati si vede Deddy restare alle spalle della ballerina e allontanarsi proprio quando lei si gira, senza rivolgerle la parola. In un altro video, è Rosa a cercare Deddy con lo sguardo ma nemmeno in quel caso tra i due c’è stato alcun contatto. Come se, terminata la loro relazione, il loro rapporto si fosse spento.

La rottura dopo Amici

Deddy e Rosa sono stati insieme per quasi l’intero anno scolastico di Amici 2021. Si sono lasciati a programma terminato, per motivi che nessuno dei due ha voluto chiarire. Pare che sia stato il cantante a prendere la decisione di tornare single, probabilmente per potersi concentrare esclusivamente sulla carriera. Rosa ha confermato la rottura qualche settimana dopo, pur non addentrandosi nei motivi della separazione. Ma fin dall’inizio, era apparso chiaro che fosse stata la ballerina a subire la decisione.