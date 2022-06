Jessica Selassié dopo le voci sul flirt con Deddy: “Chi viola la mia privacy andrà avanti la Legge” Jessica Selassié è furiosa: dopo aver sostenuto che la sua relazione con Deddy sia una “Ca**ata”, stamattina ha deciso di avvisare tutti coloro che la seguono: “Chi continua a violare la mia privacy risponderà avanti la Legge”.

A cura di Gaia Martino

Jessica Selassié non ne può più dei gossip che circolano sul suo conto. Dopo la lunga e chiacchierata "infatuazione" con Barù Gaetani, negli ultimi giorni si parlava di un avvicinamento curioso tra la principessa e l'ex allievo di Amici Deddy. "Ca**ate" ha scritto ieri la vincitrice del Grande Fratello VIP 6, mettendo a tacere così le voci di corridoio. Stamattina, stufa della situazione, ha scritto un IG story nella quale minaccia di agire legalmente contro chi proverà ancora a mettere bocca sulla sua privacy.

Lo sfogo di Jessica Selassié

Jessica Selassié è furiosa: con un IG story la vincitrice del GF VIP 6 ha voluto mettere a tacere ogni forma di gossip sollevatasi sul suo conto, minacciando di agire legalmente chi proverà a "violare la sua riservatezza".

Considerate le vicende e le chiacchiere che mi hanno vista protagonista nelle ultime settimane, ho deciso di tutelare la privacy della mia vita privata e ho già dato incarico ai miei avvocati di procedere formalmente. Chiunque continuerà a violare la mia riservatezza dovrà risponderne davanti alla Legge.

La delusione da Barù dopo il GF VIP

Jessica Selassié desiderava proseguire la sua conoscenza con Barù ma nonostante si fossero sentiti più volte dopo l'avventura insieme al Grande Fratello VIP tra loro non è scoppiato l'amore. La principessa avrebbe oltretutto scoperto che lui ha una nuova fiamma: "I nostri fandom Jerù sono molto attivi e hanno scoperto molte cose, pagine che danno notizie di gossip hanno messo insieme i pezzi. Ho visto parecchie cose, ho tratto le mie conclusioni. Io sono buona, ma fessa no". Ora cerca l'amore ma non vuole che vengano messe voci in giro non fondate o non veritiere: per questo motivo ha deciso di scrivere le sue ultime parole su Instagram, minacciando chiunque abbia intenzione di toccare la sua privacy.