Anna Blue, il significato del nome scelto da Nina Zilli per la prima figlia Nina Zilli è diventata mamma, ha messo al mondo la sua prima figlia Anna Blue. Cosa significa il nome? Ecco i simboli nascosti dietro la scelta della cantante.

A cura di Valeria Paglionico

Nina Zilli è diventata mamma, ha messo al mondo la piccola Anna Blue, la sua prima figlia nata dall'amore col compagno Danti. Ha partorito il 2 giugno ma solo nelle ultime ore ha annunciato la dolce notizia ai fan sui social: oltre ad aver mostrato la meravigliosa bimba, ha anche documentato i momenti prima del travaglio con tanto di mascherina e camicia da notte. Il motivo per cui la cantante ha puntato su un nome doppio tanto originale? La scelta nasconderebbe un profondo significato simbolico.

Il significato del nome Anna Blue

"Benvenuta al mondo Anna Blue. Avremmo potuto chiamarti Repubblica (cit. Rosario Fiorello)", sono state queste le parole con cui Nina Zilli ha mostrato per la prima volta la figlia ai fan. Ha giocato col nome, facendo riferimento alla nascita avvenuta proprio durante la Festa della Repubblica. Cosa significa il nome Anna Blue? È un mix di tradizione e modernità: Anna ha origine ebraiche e significa "grazia divina", "pietà", "misericordia", mentre il secondo nome, Blue, è legato al colore ed è un simbolo di calma, tranquillità ed equilibrio.

Anna Blue e Nina Zilli

La prima foto social di Anna Blue

La gravidanza di Nina Zilli è stata vissuta sotto i riflettori e non solo perché Fiorello ha spoilerato la notizia prima che la cantante in persona la annunciasse. La verità è che anche lei si è divertita a vivere dei momenti importanti in tv, dal gender reveal a Felicissima Sera al monologo sulle paure legate a parto e maternità a Le Iene. Ora non poteva che mostrare la piccola Anna Blue fin dai primi momenti di vita. Cappellino con una rosa sul lato, tutina bianca coordinata con lo stesso fiore sul petto e orsetto al suo fianco: la bimba è apparsa adorabile nel suo primo scatto social.