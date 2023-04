Nina Zilli, gender reveal a Felicissima Sera: svela il sesso del bebè con minidress e giacca turchesi Nina Zilli è stata tra gli ospiti di Felicissima Sera con Pio e Amedeo ed è proprio con loro che ha organizzato un gender reveal party in diretta. Ecco cosa ha indossato per svelare il sesse del bebè.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera è andata in onda la seconda puntata di Felicissima Sera, lo show di Canale 5 all'insegna del divertimento presentato da Pio e Amedeo. Gli ospiti speciali sono stati moltissimi, da Annalisa in versione dark a Fabio Cannavaro, fino ad arrivare ad Antonello Venditti. Ad aprire la diretta con i due comici è stata Nina Zilli che, splendida col pancione, ha preannunciato che avrebbe rivelato il sesso del bebè proprio in televisione. Con in sottofondo una sfida tra cantanti neomelodici, l'artista è diventata protagonista di un vero e proprio gender reveal: ecco cosa ha indossato per aggiungere un tocco glamour all'evento.

Il nome del bebè scelto da Nina Zilli

Nina Zilli aspetta il suo primo figlio dal compagno Danti, nome d'arte del rapper Daniele Lazzarin, e negli ultimi tempi è apparsa spesso in pubblico col meraviglioso pancione. Dopo che Fiorello aveva spoilerato a Viva Rai 2 la notizia sulla sua gravidanza, ha deciso di svelare anche il sesso del bebè in diretta televisiva. Lo ha fatto a Felicissima Sera, dove insieme a Pio e Amedeo ha organizzato un gender reveal a tutti gli effetti. In studio c'erano palloncini rosa e azzurri e, una volta esplosi, hanno lasciato fuoriuscire dei coriandoli total pink. La cantante non solo ha rivelato di aspettare una bambina ma ha preannunciato anche il suo nome: chiamerà la figlia Anna Blue.

Nina Zilli, il look per Felicissima Sera

Sarà perché voleva "spiazzare" il pubblico con un indizio fuorviante o perché semplicemente le sembrava la tinta giusta per dare il via alla primavera, ma Nina Zilli a Felicissima Sera ha puntato tutto su un vitaminico look turchese.

Ha seguito il trend degli outfit monocromatici con un minidress con le ruches che ha "mascherato" il pancione, abbinandolo a un blazer lungo e in tinta. Ha coperto le gambe con dei collant velati e ha completato il tutto con un paio di sandali scintillanti, un modello con tacco e zeppa tempestato di glitter argentati. Capelli legati in una coda altissima, eye-liner allungato e sorriso stampato sulle labbra: Nina non è mai stata tanto raggiante.