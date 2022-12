Clarissa Marchese in blu: abito di velluto con spacco per annunciare il sesso del bebè Clarissa Marchese e Federico Gregucci hanno organizzato un gender reveal party per svelare il sesso del bebè in arrivo: avranno un maschio.

A cura di Giusy Dente

Clarissa Marchese e Federico Gregucci sono in procinto di allargare la famiglia e di dare un fratellino alla piccola Arya. Hanno organizzato un gender reveal party per svelare il sesso del bebè in arrivo, che è appunto un maschietto: ancora top secret il nome.

La seconda gravidanza di Clarissa Marchese

A ottobre scorso l'ex Miss Italia Clarissa Marchese ha condiviso sui social, con fan e follower, la notizia della gravidanza. Lo ha comunicato pubblicando una foto di famiglia, che la ritraeva assieme al marito Federico Gregucci e alla piccola Arya. Come molte altre coppie, anche loro hanno cercato di mantenere il segreto nei primi mesi di gravidanza e aspettare almeno l'arrivo del terzo.

Solo dopo se la sono sentita di ufficializzare quello che i follower più attenti avevano in qualche modo già immaginato, notando la prolungata e strana assenza della ex tronista dai social. Proprio sul trono di Uomini e Donne si sono conosciuti Clarissa Marchese e Federico Gregucci.

L'amore nato davanti alle telecamere è andato avanti e stanno insieme dal 2016. I "Marchesucci" come sono stati affettuosamente ribattezzati dai fan, si sono sposati nel 2017 e sono diventati genitori la prima volta nel 2020. La nascita del secondogenito, di cui non hanno ancora svelato il nome, è prevista in primavera.

Clarissa Marchese in blu al gender reveal party

La moda del baby shower e del gender reveal party ha definitivamente preso piede anche in Italia, tra celebrities e non solo. Sono sempre di più le famiglie che organizzano feste curate in ogni dettaglio, per celebrare la gravidanza e soprattutto svelare il sesso del bebè in arrivo. Di recente anche Aurora Ramazzotti ha organizzato il suo party, annunciando di essere incinta di un maschietto. Festa a sorpresa a tema orsetti, invece, per Francesca Ferragni.

Per la festa, i genitori si sono rivolti alla event planner Rossella Melluso, che ha allestito tutto con grande cura dei dettagli, aggiungendo palloncini e decorazioni natalizie tra cui uno scintillante albero e i tradizionalio Schiaccianoci.

in foto: abito Actualee

Clarissa Marchese ha indossato un abito di velluto blu di Actualee a maniche lunghe con drappeggio, spalle imbottite e spacco laterale. Costa 218 euro.