Ilary Blasi a Monaco, serata glamour in abito di velluto nero Ilary Blasi è a Monaco forse col nuovo compagno Bastian Muller. Per la serata in città ha cambiato look, passando dalla tuta all’abito di velluto.

A cura di Giusy Dente

Che ci fa Ilary Blasi a Monaco? La conduttrice è volata in Germania e da lì sta condividendo sui social le istantanee di questa breve vacanza, mostrandosi in veste da turista tra ristoranti, castelli, parchi della città. Non si sa se sia in compagnia del suo nuovo amore, Bastian Muller. Dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti, la 41enne ha cominciato una relazione con l'imprenditore tedesco. Da diverse settimane sono inseparabili, tutto prosegue a gonfie vele e hanno smesso di nascondersi. Sembra che la coppia mi particolarmente viaggiare. Sono stati insieme a Zurigo per un fine settimana, poi c'è stata la romantica e lussuosa fuga d'amore a Parigi, di recente lui l'ha raggiunta a Roma. Con ogni probabilità sono insieme anche a Monaco, anche se per ora lui non compare in nessuna foto della conduttrice.

I look di Ilary Blasi a Monaco

La vacanza di Ilary Blasi a Monaco è iniziata da vera turista. Sui social si è fatta vedere in giro per la città, alle prese con le bellezze del posto e i luoghi caratteristici, senza dimenticare un assaggio del cibo locale. Ha visitato Monaco in lungo e in largo facendo tappa tra parchi, castelli, chiese e residenze storiche, ma senza dimenticare il centro storico con la sua caratteristica piazza. Per il giorno ha scelto un look trendy e comodo: tuta "stellare" con accessori griffati. Decisamente diverso il look per la sera.

Per la serata la conduttrice ha scelto un look glamour. Il suo stile è inconfondibile, che si tratti della vita privata o di quella lavorativa. Nei programmi televisivi ha abituato il pubblico ad abiti femminili con dettagli preziosi e scintillanti, ma anche nelle occasioni speciali della quotidianità ama imporsi coi suoi outfit e lasciare il segno con outfit griffati e alla moda.

Stavolta la scelta è caduta su un abito di velluto nero con maniche lunghe e collo leggermente alto, impreziosito da maxi spacco, con spalle scoperte e dettaglio cut out sulla pancia. Lo ha abbinato a un paio di stivaletti rossi col tacco sottilissimo. Capelli biondi sciolti per la 41enne, con un filo di make-up. Una serata all'insegna del glamour.