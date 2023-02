Ilary Blasi vola in Germania: fa la turista a Monaco con la tuta “stellare” Ilary Blasi è in vacanza in Germania, forse col nuovo fidanzato. Per la passeggiata in centro ha scelto un outfit comodo e dettaglio griffato.

Ultimamente Ilary Blasi è sempre più spesso in viaggio e sui social mostra a fan e follower i suoi spostamenti. Dopo la separazione da Francesco Totti, la conduttrice ha iniziato una relazione con un imprenditore tedesco di nome Bastian Muller. La storia prosegue a gonfie vele ormai da diversi mesi, ma se prima erano solo sporadici avvistamenti, ora la coppia non si nasconde più. Sono stati insieme a Zurigo per un romantico weekend, poi è stata la volta della fuga d'amore a Parigi; lui è stato anche a Roma, la città della conduttrice. Ora la 41enne ha nuovamente lasciato l'Italia alla volta della Francia. Si trova a Monaco, ma per ora nessuna apparizione di Bastian tra le foto condivise.

Ilary Blasi in vacanza in Francia

Ilary Blasi è in vacanza in Germania. Come sta testimoniando su Instagram, si sta godendo le bellezze di Monaco e sta mostrando a fan e follower diversi scorci della città e i piatti tipici del posto. Non si sa di preciso con chi sia partita: fino a questo momento nessuno è comparso nelle foto né è stato taggato. Ma è difficile non collegare la sua presenza in città a Bastian.

La conduttrice ha sicuramente incrementato la sua presenza online da quando ha posto fine alla vita coniugale. Fonti a lei vicine, hanno detto che la sua intenzione sarebbe quella di non dare l'idea di essere una inconsolabile moglie tradita. Vorrebbe invece mostrarsi forte e indipendente, pronta a voltare pagina. E infatti è proprio quello che sta facendo.

La conduttrice si è presa una pausa dal lavoro (non si sa quali saranno i suoi prossimi impegni in tv) e si sta dedicando unicamente alla famiglia e alla sua nuova storia d'amore, senza troppa esposizione mediatica. Per la passeggiata alla scoperta del centro di Monaco, Ilary Blasi ha scelto un look comodo.

Ha puntato su una tuta nera decorata con stelle, abbinata a felpa grigia, cappotto furry scuro, anfibi e borsa bordeaux. Ha completato il look con un accessorio che include spesso negli outfit invernali: il berretto di lana firmato Chanel, il suo brand del cuore. I fan e i follower sono curiosissimi di sapere se è realmente in compagnia di Bastian: è forse già giunto il tempo delle presentazioni in famiglia?