Francesca Ferragni, il baby shower a sorpresa a tema orsetti: Chiara e Valentina vestono coordinate Manca pochissimo al parto di Francesca Ferragni e le sue sorelle Chiara e Valentina hanno pensato bene di organizzarle un baby shower a sorpresa. Tra baci sul pancione, decorazioni a tema orsetto e look coordinati, il party è stato adorabile e glamour.

A cura di Valeria Paglionico

Francesca Ferragni è incinta, aspetta il suo primo figlio dal fidanzato Riccardo Nicoletti e non potrebbe essere più felice. Le mancano davvero poche settimane al parto e a dimostrarlo è anche l'enorme e meraviglioso pancione che non esita a mettere in mostra (solo qualche giorno fa, ad esempio, si è scattata un selfie in topless per celebrare la futura maternità). Per rispettare la tradizione e festeggiare la nascita alle porte le sorelle Chiara e Valentina hanno deciso di organizzarle un baby shower a sorpresa. Tra palloncini colorati, decorazioni a tema orsetto e look coordinati, tutto era letteralmente adorabile. A questo punto, dunque, a Francesca non resta che aspettare qualche giorno per tenere finalmente tra le braccia il bebé.

Dove è stato organizzato il baby shower di Francesca Ferragni

Qual è la location in cui le sorelle Ferragni hanno organizzato il baby shower per la futura mamma Francesca? Si chiama Agriturismo Cascina Resta, è a Vittuone, in provincia di Milano, ed è un'azienda agricola immersa nel verde dove si può passare il tempo libero all'aria aperta. Naturalmente tutto è stato personalizzato con decorazioni e festoni a tema, dalle sculture con i palloncini azzurri e oro alla maxi torta con gli orsetti, fino ad arrivare ai biscotti a forma di tutine, di fiocchi e di peluche. Insomma, la zona solitamente adibita a ristorante sembrava essere un mondo fatato studiato ad hoc per un neonato e non sorprende che anche il piccolo Leone si sia divertito da matti.

La location scelta per il baby shower

Francesca Ferragni "ricicla il look"

Francesca Ferragni non sapeva nulla della festa organizzata dalle sorelle e al suo baby shower si è ritrovata a riciclare un vecchio look. Ha indossato un abito di maglia in fucsia che aveva sfoggiato già qualche giorno fa, abbinandolo a un paio di sandali con la doppia fascia. Valentina e Chiara, invece, hanno curato il loro stile nei minimi dettagli, apparendo adorabili in coordinato. La prima ha puntato su un minidress bianco con le balze e un paio di sling back col tacco, mentre l'imprenditrice ha preferito un body cut out con la maxi scollatura sulla schiena (sempre in total white), completando il tutto con jeans Levi's e sneakers bianche. A giudicare dall'emozione di Francesca nel vedere tutti i cari radunati nella splendida location, la sorpresa è decisamente riuscita.