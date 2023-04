Clarissa Marchese e Federico Gregucci, è nato Christian: il significato del nome dato al secondo figlio Clarissa Marchese e Federico Gregucci sono diventati genitori per la seconda volta. Hanno svelato il nome dato al bebè: ecco il significato.

A cura di Giusy Dente

New entry in famiglia Marchese-Gregucci. La coppia ha accolto il secondo figlio, venuto al mondo nella mattinata di venerdì 21 aprile. Sono stati i genitori stessi a darne immediatamente l'annuncio a fan e follower, sui social, condividendo uno scatto della manina del bimbo. In un video pubblicato in un secondo momento, il piccolo è invece in compagnia della sorellina, la piccola Arya nata il 12 marzo di tre anni fa. Clarissa Marchese e Federico Gregucci in questi 9 mesi hanno testimoniato passo passo la gravidanza e non vedevano l'ora di poter accarezzare il secondogenito. Non ne avevano però svelato il nome, tenuto nascosto fino a poche ore fa,

Come si chiama il secondo figlio di Clarissa Marchese

Clarissa Marchese ha partorito a pochi giorni dal compleanno. La ex tronista di Uomini e Donne (nonché Miss Italia 2014) ha compiuto 29 anni da poco, il 17 aprile. Insomma, le è arrivato un bellissimo regalo con qualche giorno di ritardo. L'annuncio della gravidanza risale a ottobre: la notizia è stata comunicata sui social a fan e follower con una foto di famiglia. Due mesi più tardi la coppia ha svelato il sesso del bebè in arrivo. Clarissa Marchese e Federico Gregucci hanno ceduto alla moda del gender reveal: anche loro hanno organizzato un piccolo party e hanno comunicato alle persone care di essere in attesa di un maschietto. Il bimbo si chiama Christian.

Il significato del nome Christian

Per il secondogenito, Clarissa Marchese e Federico Gregucci hanno scelto il nome Christian. In Italia è un nome molto gettonato, piace tantissimo e i geniuori lo preferiscono alla versione originale Cristiano. Sono molto più diffuse le due varianti Cristian e Christian. L'origine è greca: significa "colui che vive secondo la legge di Cristo", dunque fa riferimento a una persona devota, che ha una personalità altruista e che è portata per ogni forma d'arte.