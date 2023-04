Clarissa Marchese e Federico Gregucci genitori per la seconda volta, la prima foto su Instagram Clarissa Marchese e Federico Gregucci sono diventati genitori. L’ex tronista ha dato alla luce il suo secondogenito nella mattinata di venerdì 21 aprile, come ha annunciato il calciatore pubblicando uno scatto su Instagram.

A cura di Ilaria Costabile

Clarissa Marchese è diventata mamma per la seconda volta. L'ex tronista di Uomini e Donne ha dato alla luceil suo secondogenitonella mattinata di venerdì 21 aprile. A dare la notizia, pubblicando un primo scatto sui social è stato Federico Gregucci che ha accolto in nuovo arrivato in famiglia scrivendo: "Benvenuto amore nostro".

L'annuncio della nascita

Erano giorni, ormai, che Clarissa Marchese aspettava di poter partorire, come raccontava nelle sue stories ricordando quando ha terminato la gravidanza della sua piccola Arya, ormai tre anni fa. L'ex tronista ha pubblicato poi alcune storie su Instagram, nelle prime ore del 21 aprile, in cui ha documentato i momenti prima del parto, in ospedale, monitorando le condizioni del bimbo con tutti gli esami necessari. Ed ecco che, dopo qualche ora di attesa, arriva la notizia che i fan della coppia attendevano con ansia, ovvero l'arrivo del piccolino, accolto tra le braccia amorevoli di mamma e papà. Un regalo di compleanno a dir poco emozionante per Clarissa, che ha compiuto 29 anni lo scorso 17 aprile e in quell'occasione il suo Federico non poteva farle mancare un messaggio: "Auguri alla donna della mia vita" ha scritto il calciatore.

I timori di Clarissa Marchese

Sono qualche ora prima del parto, Clarissa aveva raccontato su Instagram le sue preoccupazioni in merito alla nascita del suo bambino che, secondo alcuni calcoli, sarebbe dovuto arrivare con qualche giorno di anticipo. L'ex volto di Uomini e Donne, quindi, ha raccontato che il prossimo mese sarà ricchissimo di impegni: