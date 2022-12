Clarissa Marchese e Federico Gregucci svelano il sesso del secondo figlio: “Siamo felicissimi” Clarrisa Marchese e Federico Gregucci hanno annunciato il sesso del secondo figlio che nascerà prossimamente: per Arya, la primogenita nata nel 2020, arriverà un fratellino.

A cura di Gaia Martino

Lo scorso ottobre Federico Gregucci e Clarissa Marchese hanno annunciato che diventeranno genitori per la seconda volta dopo la nascita di Arya nel 2020. Nelle ultime ore la coppia nata a Uomini e Donne nel 2016 ha svelato il sesso del bebè in arrivo. Il gender reveal organizzato si è concluso con i palloncini azzurri: l'ex tronista è in dolce attesa di un maschietto.

Il gender reveal di Clarissa Marchese e Federico Gregucci

La coppia nata a Uomini e Donne ha festeggiato ieri il gender reveal del bebè che presto allargherà la famiglia. Clarissa Marchese è in dolce attesa di un maschietto: regalerà un fratellino ad Arya, la primogenita nata nel 2020. Il party è stato organizzato in una sala eventi ed ha regalato grande divertimento agli invitati. In primis hanno addobbato l'albero di Natale arricchendolo di palline, azzurre e rosa, poi dopo il buffet hanno assistito al momento della rivelazione. Tantissimi palloncini azzurri sono volati fuori dalla scatola aperta dal neo papà bis. "Siamo felicissimi", il commento finale della coppia su Instagram.

I primi mesi di gravidanza sono stati difficili

Dopo aver scoperto di essere in dolce attesa Clarissa Marchese si era allontanata dai social per dedicarsi unicamente alla sua salute. Raccontò di aver sofferto di alcuni disturbi legati alla gravidanza, alcuni fastidi non provati quando era incinta di Arya l'hanno colpita con il secondo figlio:

