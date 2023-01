Federico Lauri: “Sono omosessuale, non l’ho detto per proteggere mia figlia ma è stato un errore” Lunga confessione di Federico Fashion Style a Verissimo, dove il volto Tv ha fatto coming out raccontando il perché del silenzio sulla faccenda in questi ultimi anni: “Sono sempre stato convinto che una famiglia dovesse avere un padre e una madre, ma ho capito che non è così”. Poi le critiche all’ex compagna: “Voglio che sia felice ma avrei voluto preservasse di più nostra figlia”.

A cura di Andrea Parrella

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Verissimo 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Federico Lauri, ai più noto come Federico Fashion Style, esce allo scoperto e, come annunciato, racconta a Verissimo la verità. Dopo mesi di silenzio rispetto alla rottura con la sua ex compagna, Letizia Porcu, il celebre hair stylist e volto Tv si è raccontato a Silvia Toffanin facendo il suo coming out: "Amo persone del mio stesso sesso, l'ho sempre negato fino a quando non ho fatto delle esperienze, tre anni fa, capendo che mi faceva stare bene".

La confessione di Federico Fashion Style

Federico Lauri ha raccontato nel dettaglio gli sviluppi della vicenda, anche a fronte della spaccatura con l'ex compagna dopo la fine della storia. Non a caso nella sua ultima ospitata a Verissimo dello scorso ottobre non aveva potuto raccontare troppo a causa di una diffida. "Sono molto più sereno, il tempo ha guarito alcune ferite, che resteranno comunque incancellabili", racconta Lauri, spiegando alla conduttrice, passo passo, quanto accaduto con Letizia Porcu:

La nostra storia è stata vera, reale, per 17 anni. Tre anni fa io vado da lei e le dico di provare per lei un bene non misurabile, ma di sapere di non poter essere ciò che poteva desiderare. Le ho detto "ho capito di amare persone del mio stesso sesso, di essere omosessuale perché ho provato delle esperienze e ho capito che la cosa mi faceva stare bene". Ma lei ne era consapevole, è rimasta con me perché eravamo agli occhi di tutti una famiglia normale.

"Sono cresciuto in una famiglia molto normale"

Silvia Toffanin gli ha quindi chiesto quando abbia capito di essere omosessuale: "Uno nella vita ci nasce, non ci diventa. Ovviamente cercavo di capire meglio, ovviamente io sono cresciuto in una famiglia molto normale, ho sempre vissuto la questione della mamma e del papà, ho sempre vissuto l'anomalia di questa mia tendenza, mi faceva stare male. Quando tre anni fa ho avuto una piccola frequentazione mi sono reso conto che non volevo più mentire alla persona a cui sono più legato nella mia vita. Quindi gliene ho parlato".

"Volevo tutelare mia figlia"

Riservatezza o omertà, comunque lo si chiami il silenzio di questi anni si ingigantiva parallelamente alla fama del personaggio e alle voci. Così Lauri spiega, effettivamente, per quale motivo non abbia ammesso prima, pubblicamente, la sua omosessualità, non nascondendo alcune frecciate all'ex compagna: "Io non ho mai mentito la mia sessualità dicendo non fosse vero, ho sempre voluto preservare solo mia figlia. Mi sono sempre detto che quando un domani avrei voluto dirlo con i miei modi. Da tempo di parla di vita parallela, ma non era così, come io ho avuto esperienze in questi tre anni ne ha avute anche lei. Io gliel'ho detto apertamente e lei è voluta rimanere in casa con me, mentre lei non mi ha detto nulla. Tutti abbiamo scheletri nell'armadio". Delle voci non si è mai curato: "Io non ci sono mai rimasto male quando la gente dubitava, non si tratta di una malattia". Poi ha proseguito sulla sua tranquillità di oggi:

Io mi sento davvero sereno nel dirlo, so che in tanti ci guardano e ad oggi so che se anche mi figlia, un giorno, mi dicesse una cosa del genere, le consiglierei di non commettere il mio stesso errore, di nasconderlo. Due mamme o due papà possono dare lo stesso amore di una mamma e di un papà.

Importante anche la "confessione" ai genitori, meno complessa di quanto si aspettasse: "Credo che a un genitore non serva nemmeno dirlo, lo capisce. Mia madre mi supporta da sempre in silenzio, poi ho avuto l'esiogenza di dirglielo chiaramente e quando l'ho fatto loro mi hanno detto che la sola cosa importante è che io fossi felice. Avevo un po' di paura, soprattutto per mio padre, però poi alla fine secondo me è stato lui che vedere felice un figlio non dipende dalla sua sessualità. Anche mio fratello mi dice di fregarmene e andare avanti per la mia strada".

Le critiche all'ex compagna Letizia Porcu

Silvia Toffanin ha chiesto a Lauri se ora abbia una relazione: "In questo momento non c'è nessuno nella mia vita, mi sento un po' adolescente, voglio fare tutto quello che non ho fatto prima, anche perché con Letizia ho avuto una lunghissima relazione durante la quale sono stato fedele. Prima di una frequentazione voglio attendere". Single al contrario di Letizia Porcu, che invece a un mese dalla loro separazione ha annunciato di essere fidanzata. Questione che non indispettisce affatto Lauri, fatto salvo per la gestione della cosa nei confronti della figlia: