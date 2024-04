Damiano Carrara e Chiara Maggenti svelano il sesso del bebè: “Siamo euforici, nascerà ad agosto”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Damiano Carrara, il famoso pasticciere attualmente in tv tra i protagonisti di Pechino Express, è pronto a diventare papà. Dopo l'annuncio della gravidanza a È sempre mezzogiorno, al settimanale Chi svela, insieme alla moglie Chiara Maggenti, il sesso del bebè in arrivo. "Nascerà una bimba, siamo euforici, è la ciliegina sulla torta" ha raccontato il volto televisivo alla rivista.

Damiano Carrara e Chiara Maggenti genitori di una bimba

Damiano Carrara e Chiara Maggenti hanno rilasciato una lunga intervista a Chi nella quale rivelano il sesso del bebè a cui presto daranno il benvenuto: sarà una bimba, ma il nome non lo hanno ancora deciso. "A me piacerebbe deciderlo quando la vedo, al primo impatto" ha dichiarato lei, "Non è possibile, io vorrei deciderlo subito" ha aggiunto lui prima di rivelare: "Io ho già il dolce per lei, l'ho creato. Manca solo la firma con il suo nome". Il pasticciere e concorrente di Pechino Express sarà "un papà che la vizia": "Mi viene da piangere solo a pensarci, sarà un casino, sono fregato" ha raccontato alla rivista. "Lui è molto affettuoso. Io cercherò di fare quello che mia madre ha fatto con me, essere presente, mamma, amica, aiuto e sostegno nella vita" ha aggiunto Chiara Maggenti che dovrebbe partorire il prossimo 22 agosto. Scherzando con la rivista Chi hanno confermato di aver concepito la loro prima figlia poco dopo il ritorno di lui dal viaggio a Pechino Express: "Eravamo felici di rivederci? Esatto, tac..fatto. Missione compiuta. Con Chiara siamo partiti a dicembre per un viaggio di lavoro, lo avevamo appena saputo".

Foto di Chi

Insieme come coppia e come colleghi: "Il lavoro ci rafforza fiducia e complicità"

Damiano Carrara e Chiara Maggenti hanno aperto insieme un Atelier, un laboratorio di pasticceria a Lucca: "Ci siamo messi insieme per creare una famiglia, siamo cresciuti ancora di più come coppia e il lavoro ci rafforza quanto a fiducia e complicità" ha raccontato lei. "Chiara è stata strepitosa, ha sempre tante idee. Se non ci fosse lei sarei fregato, è la mia spalla destra e sinistra". Nonostante la complicità in tutto, Damiano Carrara è partito con il fratello per il lungo viaggio di Pechino Express: "Non decido tutto io, poi Chiara è celiaca, sarebbe stato impegnativo. Ci stava fare questa esperienza con Massi, siamo cresciuti insieme. Vivere un'altra sfida e un altro viaggio insieme ci stava" ha chiarito. "C'era anche l'Atelier da mandare avanti, qualcuno doveva rimanere al lavoro" ha poi aggiunto lei.