Massimiliano Carrara ha sposato la compagna Anna, le nozze in riva al mare con il fratello Damiano Massimiliano Carrara si è sposato. Il noto pasticciere, fratello minore di Damiano Carrara, è convolato a nozze con la compagna Anna con una romantica cerimonia in riva al mare. Sui social alcuni scatti del grande giorno, passato con parenti e amici. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Massimiliano Carrara si è sposato. Il fratello minore dello chef Damiano Carrara, a sua volta pasticciere di professione, è convolato a nozze con la compagna Anna. I due vivono stabilmente da alcuni anni in America, a Los Angeles, ma hanno scelto di celebrare il matrimonio in Italia. La cerimonia si è svolta sabato 6 luglio in riva al mare, in una località al momento non nota. Molto probabilmente si tratta della Toscana, regione dove i fratelli Carrara sono nati.

Le nozze di Massimiliano Carrara

Come si vede nei video condivisi sui social da Damiano Carrara, il fratello Massimiliano e la compagna Anna si sono sposati in riva al mare, con il rumore delle onde in sottofondo e gli scogli a fare da cornice. Un rito civile per il pasticciere e la compagna americana, conosciuta a Los Angeles, dove vive ormai stabilmente da diversi anni. Proprio nella ‘città degli Angeli', i fratelli Carrara avevano aperto insieme la loro prima pasticceria e mosso i primi passi nel settore.

Dopo il romantico momento delle promesse, gli sposi hanno dato il via ai festeggiamenti con un pranzo insieme agli invitati e familiari, in una location di cui non si conoscono i dettagli. Sui social, a condividere alcune immagini della giornata, ci ha pensato Chiara Maggenti, moglie di Damiano Carrara in dolce attesa per la prima volta e cognata di Massimiliano. Tra queste uno scatto tutti e quattro insieme. Per il resto, sono poche le informazioni che si hanno della cerimonia.

Il legame tra Massimiliano e Damiano Carrara

Piuttosto riservato sulla sua vita privata, non si hanno molte informazioni riguardo alla storia d'amore tra Massimiliano Carrara e la neo moglie Anna. I due vivono stabilmente a Los Angeles, ma non si sa da quanto tempo siano effettivamente una coppia. Durante il viaggio di Pechino Express con il fratello Damiano, il pasticciere aveva ricevuto una lettera da parte della compagna, in cui lei gli esprimeva tutto il suo amore. Nel suo giorno speciale, Massimiliano ha voluto accanto il fratello maggiore, con cui è cresciuto e ha da sempre condiviso la passione per la pasticceria. "Siamo sempre stati io e Massi, siamo cresciuti insieme. Per certi versi sento il fatto di essere il fratello maggiore, ho sempre dato l'esempio, ma lui è sempre stato un grandissimo lavoratore", aveva raccontato Damiano a Fanpage.it.