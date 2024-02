Damiano Carrara diventa papà: l’annuncio in diretta a È sempre mezzogiorno Damiano Carrara e Chiara Maggenti diventeranno genitori. Lo chef lo ha rivelato ad Antonella Clerici, poco dopo lo ha annunciato anche su Instagram in un video con sua moglie. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

"Divento papà" ha rivelato lo chef Damiano Carrara ad Antonella Clerici. L'annuncio è arrivato durante la trasmissione È sempre mezzogiorno: "Devo dirti una cosa bellissima, mi viene già da piangere. Chiara aspetto un bimbo o una bimba, non si sa ancora". Poco dopo lo chef ha pubblicato su Instagram un post con Chiara Maggenti, sua moglie e partner nel programma Casa Carrara – Dolci In Famiglia, in cui la coppie scrive: "Oggi vi presentiamo un nuovo dolcino, il dolcino più speciale".

Damiano Carrara e Chiara Maggenti diventano genitori, l'annuncio su Instgram

Damiano Carrara e Chiara Maggenti hanno scelto di annunciare insieme l'arrivo del loro primo figlio. La coppia ha pubblicato un post su Instagram in cui i due fingono di assaggiare un "dolcino molto speciale", nel video, vengono però interrotti dall'arrivo del loro cane che in bocca ha il calzino di un neonato: "Questo non è tuo è della bambina o del bambino in arrivo, questa è la grande novità". Damiano e Chiara, poi, tirano fuori da una scatolina un bavaglino.

L'amore tra Damiano Carrara e Chiara Maggenti

Damiano Carrara e Chiara Maggenti si sono sposati due anni fa, dopo una relazione durata tre anni. A raccontare come è avvenuto il loro primo incontro è stata Chiara Maggenti che in un'intervista a Vanity Fair diceva: "È stato un caso. Ci siamo trovati in un locale di Lucca anche se io non ci sarei dovuta essere quella sera". Un colpo di fulmine che si è poi trasformato in una relazione e in un matrimonio, ma ad unirli è anche il lavoro, essendo partner anche nel programma Casa Carrara – Dolci In Famiglia, realizzato per Food Network e in streaming su Discovery+. Alla coppia era stato chiesto se avessero mai ricevuto pressioni sul fare un figlio, una domanda che gli veniva fatta spesso e a cui loro rispondevano: "Con calma, non c'è fretta". Ora, con l'annuncio della gravidanza, sembra che per loro sia arrivato il momento giusto per allargare la famiglia.