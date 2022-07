Damiano Carrara e Chiara Maggenti sposi, le nozze con familiari e amici VIP saranno raccontate in tv Damiano Carrara ha sposato la sua Chiara Maggenti a Lucca, nella Basilica di San Frediano, prima di celebrare le nozze in un antico borgo toscano in provincia di Pisa: tra gli invitati anche Katia Follesa e Angelo Pisani, assente Benedetta Parodi. Real Time ha annunciato lo speciale sulle nozze.

A cura di Gaia Martino

Sabato 9 luglio a Lucca l'apprezzato pasticcere e noto volto di Real Time Damiano Carrara ha sposato la sua Chiara Maggenti dopo circa tre anni di fidanzamento. Il loro amore è uscito allo scoperto soltanto un anno fa quando lui l'ha presentata ai suoi fan di Instagram. Ieri le ha giurato amore eterno avanti gli invitati amici e familiari: tra questi anche alcuni VIP come Katia Follesa e Angelo Pisani, assente Benedetta Parodi. Dopo il fatidico sì hanno festeggiato in un borgo antico in provincia di Pisa: le nozze diventeranno uno speciale per Real Time.

Il fatidico sì di Damiano Carrara e Chiara Maggenti

Damiano Carrara e Chiara Maggenti si sono giurati amore eterno nella Basilica di San Frediano, uno dei più antichi luoghi di culto di Lucca, e la loro cerimonia è stata raggiunta anche da molti fan curiosi che hanno mostrato affetto per la coppia dall'esterno, essendo il sagrato della chiesa transennato. Ad attenderli fuori la chiesa anche il loro cagnolino Paco, accompagnato dal dog sitter, che è stato protagonista delle foto degli sposi.

Dopo la funzione religiosa, la festa in un antico borgo toscano, Valle di Badia, situato in provincia di Pisa, nel comune di Buti. Alla torta ci ha pensato lo sposo: l'ha progettata e realizzata lui, come già anticipato in precedenza, insieme al suo team.

Gli invitati VIP al matrimonio

Tra i tanti invitati al matrimonio di Damiano Carrara e Chiara Maggenti anche Katia Follesa, collega del pasticcere della televisione sul set di Cake Star, insieme al compagno, il comico Angelo Pisani. Insieme agli sposi si sono scattati diverse fotografie sorridenti. Era invitata anche Benedetta Parodi, collega dello sposo in Bake Off Italia, ma di risposta ad un utente Instagram la conduttrice ha fatto sapere di non aver potuto prendere parte all'evento.

La dedica di Damiano Carrara per la moglie Chiara Maggenti

Poche ore fa Damiano Carrara ha condiviso uno scatto con la sua neo moglie su Instagram. "Sì, per sempre" ha scritto nella didascalia accompagnando il testo con la data delle nozze, 9 luglio 2022. L'immagine romantica ha conquistato fan e colleghi: tra i commenti di auguri anche quelli di Flavio Montrucchio che ha scritto "Auguri di cuore e tanta felicità" e Valeria Altobelli "Auguri di cuore, Damiano".

Lo speciale delle nozze in onda su Real Time

Gli auguri sono arrivati anche da Real Time che, nella didascalia del post condiviso questa mattina, ha svelato che presto manderà in onda uno speciale sulle nozze del pasticcere: "Dopo tanta attesa il sogno è diventato realtà. Finalmente sposi, auguri da tutta la famiglia di Real Time" si legge, poi: "Prossimamente sul canale 31 lo speciale delle nozze".