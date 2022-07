Chi è Chiara Maggenti, la moglie di Damiano Carrara e general manager del suo Atelier Chiara Maggenti, 30 anni, è la fidanzata di Damiano Carrara e il 10 luglio si sono diventati marito e mogli, dopo diversi anni di fidanzamento e una proposta romanticissima del noto pasticciere della tv.

A cura di Giulia Turco

Chiara Maggenti è la fidanzata, ormai moglie, di Damiano Carrara lo chef pasticciere noto per essere il giudice di Bake Off Italia, oltre che protagonista di Cake Star con Katia Follesa. I due si sono conosciuti almeno due anni fa e sin da subito hanno capito di essere fatti l'uno per l'altra, fin quando non è arrivata la romanticissima proposta di matrimonio: "Sapete che non parlo molto della mia vita privata, ma voglio dirvelo: Chiara ha detto sì!" aveva detto su Istagram. Il 9 luglio, finalmente, i due hanno pronunciato il fatidico "sì", ma proviamo a capire qualcosa in più sul suo conto.

Chiara Maggenti, fonte Instagram

Chi è Chiara Maggenti, moglie dello chef Damiano Carrara

Chiara Maggenti è la moglie dello chef Damiano Carrara. Dietro al misterioso profilo Instagram @chiaracandym c'è una ragazza innamoratissima del suo cane Paco. I due sono praticamente inseparabili, visto che il simpatico pincher è al suo fianco da oltre 9 anni. Chiara ha 30 anni, è nata il 25 novembre 1989 a Lucca, città dove vive tutt'ora alla quale è molto legata. Di lei sappiamo che ama viaggiare e il buon cibo, in particolare quello asiatico che il suo fidanzato chef ama prepararle.

Chiara Maggenti e il suo pincher

L'amore tra Chiara Maggenti e Damiano Carrara

Nonostante il loro amore sia uscito allo scoperto solo di recente, Damiano Carrara e Chiara Maggenti sono fidanzati da almeno due anni. Dal profilo Instagram di Chiara scopriamo che Damiano è per di più un tipo molto romantico. In diverse occasioni l'ha stupita con grandi bouquet di fiori colorati e per il suo trentesimo compleanno le ha regalato un romantico viaggio di coppia alle isole Mauritius. Un'esperienza che la coppia porta nel cuore e che Chiara ha immortalato con diversi scatti d'amore pubblicati su Instagram: "Lui che sa lasciarmi sempre più senza parole… quanto amore sei…". Il loro amore procede a gonfie vele, tanto che a marzo 2021 lo chef ha annunciato le nozze, che dovrebbero tenersi il prossimo 21 giugno. E a quanto pare avrebbe commissionato la torta nunziale al re del cioccolato Ernst Knam.

Chiara Maggenti e Damiano Carrara

Il matrimonio di Chiara Maggenti e Damiano Carrara

Sabato 9 luglio a Lucca il famoso pasticcere e noto volto di Real Time, Damiano Carrara ha sposato la sua Chiara Maggenti dopo circa tre anni di fidanzamento. Il loro amore è uscito allo scoperto soltanto un anno fa quando lui l'ha presentata ai suoi fan di Instagram. In un caldo sabato d'estate le ha giurato amore eterno avanti gli invitati amici e familiari: tra questi c'erano anche alcuni VIP come Katia Follesa e Angelo Pisani, non c'era invece Benedetta Parodi. Dopo il fatidico sì hanno festeggiato in un borgo antico in provincia di Pisa: le nozze diventeranno uno speciale per Real Time.