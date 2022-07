Damiano Carrara si è sposato, le prime foto e i dettagli del matrimonio con Chiara Maggenti Le nozze si sono svolte in una chiesa della toscana San Ferdinando in provincia di Arezzo, nel pomeriggio di sabato 9 luglio. Tra gli invitati presente anche Katia Follesa, collega del noto pasticcere della tv sul set di Cake Star.

A cura di Giulia Turco

(foto Lucca in diretta)

Damiano Carrara e Chiara Maggenti si sono finalmente sposati. Dopo diversi rinvii a causa di pandemia ed infortuni la coppia ha potuto finalmente celebrare le nozze, che si sono svolte in una chiesa della toscana San Ferdinando in provincia di Arezzo, nel pomeriggio di sabato 9 luglio. Tra gli invitati presente anche Katia Follesa, collega del noto pasticcere della tv sul set di Cake Star.

(Foto di Lucca in diretta)

Damiano Carrara ha progettato la sua torta di nozze

La sposa è stata immortalata dalle immagini de La Nazione e dai quotidiani locali che l’hanno seguita nel tragitto da casa fino all’ingresso in chiesa. Chiara Maggenti, in abito bianco principesco con un lungo velo, era attesa da Damiano Carrara, elegantissimo in papillon. Ad attenderli fuori dalla chiesa per le foto c’era anche l’immancabile cagnolino Paco, che ha partecipato alle nozze insieme ad un dog sitter. La location per la cerimonia dovrebbe essere una romantica villa in provincia di Pisa, come riporta la Nazione. Alla torta ha pensato niente di meno che lo sposo, visto che come aveva annunciato pochi giorni prima su Instagram ha progettato personalmente il dolce nunziale.

Perché il matrimonio era stato rinviato

Non solo il Covid, a maggio 2021 Damiano e Chiara avevano annunciato di dover rimandare il matrimonio per via di un brutto incidente domestico di Chiara, che l’aveva costretta a settimane di stop a letto. Così la coppia aveva deciso di rinviare il tutto all'estate 2022, quando finalmente hanno potuto fare a meno di mascherine e restrizioni. "Ormai ci siamo, non so quante volte abbiamo immaginato questo momento insieme e adesso sta per avverarsi davvero", aveva scritto due giorni prima il pasticcere sui social pieno di emozione. "Finalmente questo sogno che abbiamo desiderato tanto diventerà realtà", era la dedica per la sua Chiara.