video suggerito

Suki Waterhouse svela il sesso del bebè avuto con Robert Pattinson, l’annuncio al Coachella Festival Suki Waterhouse e Roberto Pattinson sono diventati genitori di una bambina. L’annuncio sul palco del Coachella Festival, dove la neo mamma si è esibita. La loro prima figlia è nata già da alcune settimane, ma il nome e il sesso erano stati tenuti segreti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

Suki Waterhouse ha annunciato il sesso del bebè avuto con Robert Pattinson. A fine marzo, la coppia era stata avvistata mentre spingeva una carrozzina per le strade di Los Angeles. Qualche giorno più tardi, l'attrice e cantante aveva pubblicato su Instagram una foto del neonato, confermandone la nascita ma senza svelarne il sesso. La neo mamma ha deciso di farlo sul palco del Coachella Festival.

L'annuncio sul palco del Coachella Festival

Waterhouse ha svelato il sesso del bebè avuto con il compagno mentre si trovava sul palco del Coachella Festival. Come si vede in diversi video dell'evento, durante la performance, la cantante si è rivolta ai fan e ha raccontato:

Non so se alcuni di voi lo sanno, ma di recente sono avvenuti grandi cambiamenti nella mia vita. Adoro le donne straordinari e sono stata molto fortunata ad avere la mia piccola, straordinaria donna e a incontrare l'amore della mia vita.

Waterhouse e Pattinson hanno quindi accolto in famiglia una femminuccia, di cui però non si conosce il nome. I due hanno sempre cercato di mantenere una certa privacy su tutto ciò che riguarda la loro vita privata.

Leggi anche Robert Pattinson papà, le foto con Suki Waterhouse che confermano la nascita del loro primo figlio

La riservatezza di Suki Waterhouse e Robert Pattinson

L'amore tra i due è nato nel 2018, quando Pattinson ha chiuso la storia con la collega di set Kristen Stewart, anche co-protagonista nella saga di Twilight. Come l’attore, anche Suki Waterhouse è originaria di Londra, ha 31 anni ed è una modella e attrice di di successo. Ha sfilato per importanti riviste di moda e calcato passerelle internazionali. I due sono da sempre piuttosto riservati sulla loro vita privata e poco presenti sui social. Sono usciti allo scoperto sono nel 2022 e hanno partecipato per la prima volta al Met Gala insieme a inizio del 2023. Poi l'annuncio della gravidanza lo scorso novembre, in occasione del Corona Capital Festival in Messico. Su Instagram, la neo mamma ha pubblicato una foto con in braccio il neonato lo scorso 5 aprile, mentre qualche giorno prima i genitori erano stati avvistati durante una passeggiata con una carrozzina a Los Angeles.