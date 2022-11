Charlene di Monaco alla serata di gala: chiude la festa nazionale in abito di velluto blu Con un lungo abito di velluto blu, la principessa Charlene ha partecipato a un gala al Grimaldi Forum durante la festa nazionale di Monaco.

A cura di Giusy Dente

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Royals ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ora che ha risolto i suoi problemi di salute e ha fatto ritorno dalla famiglia, Charlene di Monaco è tornata a pieno ritmo alla vita reale. La principessa è stata a lungo lontana dal Principato, a causa di un quadro clinico preoccupante che l'aveva bloccata in Sudafrica, costringendola anche a un ricovero. Ad aprile scorso, in concomitanza con le festività pasquali, è riapparsa a Palazzo: una foto ufficiale con marito e figli ha sancito il suo ritorno a casa. Da allora ha gradualmente intensificato la sua presenza agli eventi pubblici, sia da sola che col principe Alberto. Non potevano mancare proprio loro alle celebrazioni per la festa nazionale di Monaco.

Il look reale di Charlene di Monaco

Charlene di Monaco e il principe Alberto la scorsa settimana hanno dato il via alle celebrazioni della festa nazionale del Principato. La principessa ha incantato in verde durante la cerimonia di consegna delle medaglie dell’ordine dei Grimaldi e poi i festeggiamenti sono andati avanti per tutto il weekend. La coppia reale ha infine presenziato al Day Gala Performance organizzato presso il Grimaldi Forum che ha chiuso la giornata di festa nazionale. Alla serata glamour hanno partecipato anche la principessa Carolina e i suoi figli Andreas, Pierre e Charlotte Casiraghi coi rispettivi compagni.

La 44enne ha optato per un abito blu notte di velluto con maniche lunghe e colletto leggermente alto, lungo fino ai piedi. Lo ha indossato assieme a una fascia coi colori della bandiera, con una stella dell'Ordine di San Carlo appuntata in vita. L'abito, elegante e sofisticato, è una creazione personalizzata dello stilista sudafricano Terrence Bray, uno dei preferiti di Charlene. Dello stesso brand era anche l'abito da sera sfoggiato alla Montecarlo Fashion Week.

E lo era anche il vestito rigorosamente nero scelto per il funerale di Elisabetta II a Londra, con velo e spilla simbolica. Al gala di chiusura della festa nazionale la moglie del principe Alberto ha completato l'outfit con un paio di décolleté nere e una mini pochette rigida dorata. Per i gioielli, la principessa ha indossato semplicemente un paio di orecchini pendenti in oro impreziositi da gemme scure, per dare un tocco di luce al look glamour con cui ha incantato tutti i presenti.