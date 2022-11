Charlene di Monaco si prepara alla festa nazionale del Principato: è chic in abito lungo e stivali Charlene di Monaco e Alberto II hanno dato il via alle celebrazioni della festa nazionale del Principato. La principessa ha incantato in verde.

A cura di Giusy Dente

Charlene di Monaco e il principe Alberto

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Royals ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il peggio è passato nella vita di Charlene di Monaco e sembra sia tornato il sereno. La principessa è reduce da un periodo molto buio, che ha gettato nella preoccupazione la sua famiglia e i sudditi. È stata per mesi assente dal Principato: inizialmente si era parlato di un viaggio in Sudafrica (la sua terra d'origine) per sostenere una campagna contro il bracconaggio, per proteggere rinoceronti in via d'estinzione. Il viaggio si è prolungato più del previsto: la moglie del principe Alberto è rimasta bloccata nel Paese per settimane a causa di problemi di salute. Ha fatto ritorno a casa, dai suoi figli, soltanto a Pasqua scorsa, quando è riapparsa in loro compagnia a Palazzo nella prima foto ufficiale che ha segnato il ritorno alla vita nella royal family. Ormai sta partecipando attivamente agli eventi del Principato e non solo: era presente anche ai funerali della regina Elisabetta, accanto al marito. Insieme hanno presenziato anche alla cerimonia che ha dato ufficialmente il via alla festa nazionale di Monaco.

Charlene di Monaco in Akris

Charlene di Monaco celebra la festa nazionale

Monaco si prepara alla festa nazionale: immancabile a tutti eventi è la coppia reale. Il programma si è aperto con la consegna delle onorificenze a Palazzo, che a causa della pandemia non si svolgeva da due anni in presenza. Gli invitati hanno ricevuto dal principe Alberto II le medaglie dell’ordine dei Grimaldi. Seguirà nei prossimi giorni uno spettacolo di 200 droni nei cieli della città seguito, nel weekend, dal tradizionale affaccio al balcone. Non mancherà anche un momento di ricordo in onore dell'avo Alberto I.

Charlene di Monaco e il principe Alberto

La principessa è una diva in verde

La principessa reale per l'occasione ha indossato uno splendido maxi abito del suo marchio preferito, il brand svizzero Akris. Era presente anche alla sfilata organizzata per il 100esimo anniversario della Maison, durante la settimana della moda di Parigi. Più volte è stata vista e fotografata con il designer del marchio, Albert Kriemler, di cui nel tempo è diventata amica. Il vestito color verde bottiglia costa sul sito ufficiale della Maison 2250 euro.

Leggi anche Kate Middleton e Camilla insieme nel ricordo di Elisabetta II: il significato di abiti neri e gioielli

in foto: abito Akris

L'abito presenta maniche lunghe, colletto con vele allungate, pieghette anteriori che nella parte bassa, all'altezza della gonna, si trasformano in lunghe frange. La principessa ha aggiunto una sottile cintura nera di pelle in vita (dello stesso brand) e ha completato il look con un paio di stivali Jimmy Choo. L'abbinamento è perfetto per la stagione fredda ed è uno dei più chic: richiama una tendenza anni Settanta, quando andava molto di moda abbinare alle gonne lunghe dei maxi stivali.

Charlene di Monaco

Ne viene fuori un outfit estremamente ricercato, che si adatta perfettamente alla principessa, donna di cui è sempre stata elogiata l'eleganza innata. Charlene di Monaco ha aggiunto pochi punti luce al look: un paio di piccoli orecchini tondeggianti e l'anello con perla donatole dal principe Alberto in occasione del fidanzamento. Impeccabile come sempre: gli occhi erano tutti per lei, è stata la diva della cerimonia.