Nina Zilli mostra il pancione e ironizza sulla gravidanza: “Che fatica con sta panza” Nina Zilli è incinta e la pancia inizia a farsi vedere. Ospite della MFW ha ironizzato proprio sulla difficoltà di gestirla, fasciata in un aderente abito rosa.

A cura di Giusy Dente

Nina Zilli è sempre stata molto attenta a proteggere la propria privacy. Per questo motivo lo scorso gennaio non ha preso bene lo spoiler fatto da Biggio circa la sua gravidanza. La cantante non aveva detto a nessuno di essere in attesa di un figlio, stava aspettando il momento giusto per comunicarlo ai fan e alle persone care, in accordo col compagno, il rapper e produttore musicale Daniele Lazzarin. Eppure qualcuno ha preceduto la coppia. La notizia è stata divulgata da Biggio, durante una diretta con Fiorello e il cast di Viva Rai2. A distanza di alcune settimane, la pancia comincia a vedersi.

Nina Zilli in attesa del primo figlio

Nina Zilli e Daniele Lazzarin stanno insieme dal 2019: un amore importante, in cui entrambi hanno finalmente trovato quella felicità e stabilità che stavano cercando. La cantante è piuttosto restia a parlare del proprio privato, difatti sono rare le interviste in cui si sbilancia sulla vita sentimentale. Con la stessa attenzione sta affrontando anche la gravidanza: poca esposizione mediatica, poche foto.

Non ha divulgato alcun dettaglio su questo periodo che evidentemente vuole che resti il più possibile "di coppia". Non hanno ancora svelato né il sesso del nascituro né il nome che gli daranno. I due si stanno godendo il percorso che li porterà a diventare genitori e parallelamente Nina Zilli sta portando avanti gli impegni professionali.

Nina Zilli mostra la pancia

La cantante è volata a Los Angeles per il Filming Italy, dove verrà premiata per aver interpretato il ruolo della barista Lucia nel film La California, di Cinzia Bomoll. La 43enne, infatti, si è cimentata anche come attrice per la prima volta: il lungometraggio segna il suo debutto in questa veste nuova. Prima di volare oltreoceano, Nina Zilli è stata ospite anche della Milano Fashion Week: ha preso parte alla sfilata di Alessandro Vigilante. Lo stilista ha portato in passerella la collezione Autunno-Inverno 2023/2024.

C'era anche Nina Zilli alla sfilata di Alessandro Vigilante, fasciata in un abito rosa a maniche lunghe leggermente pieghettato sulla gonna e con schiena nuda. Online costa 1152 euro e fa parte di una precedente collezione (Atto II – Body Rebirth"). Il vestito ha messo in evidenza il pancione, che ormai comincia a farsi vedere. E la neo mamma ha ironizzato sulla fatica di gestirlo. Condividendo una carrellata di immagini, ha commentato: "Un resoconto della mia Sfashion Week. La S davanti non è casuale: ammazza che fatica con sta panza ragazzi!".