Ilary Blasi diventa di nuovo zia: al gender reveal party le tre sorelle vestono in denim Ilary Blasi e sua sorella Silvia si sono recate al gender reveal party organizzato da Melory Blasi (che è incinta) per scoprire il sesso del nipotino.

A cura di Giusy Dente

Ilary Blasi è molto legata alle sue sorelle, Silvia e Melory. Quest'ultima è incinta: aspetta il secondo figlio dal marito Tiziano Panucci, sposato sei anni fa. Ha annunciato la gravidanza pochi giorni fa e oggi è pronta per rivelare se in famiglia accoglieranno un maschietto o una femminuccia. Al gender reveal party non potevano mancare le sue sorelle maggiori.

Ilary Blasi è legatissima alle sorelle

Ilary Blasi e le sue sorelle Melory e Silvia di recente si sono fatte un regalo, proprio per celebrare il loro legame e l'amore indissolubile che le lega. Insieme si sono recate in una delle gioiellerie Poidimani e si sono fatte saldare un bracciale d'oro alla caviglia: impossibile toglierlo, a meno che non venga spezzato. La conduttrice ha potuto contare sulle sue sorelle nel periodo più buio della sua vita: quando è finito il matrimonio con Francesco Totti.

Le sono state sempre accanto. Silvia (la maggiore delle tre) è partita con lei alla volta della Tanzania, un viaggio organizzato proprio per staccare un po' la spina dal gossip e dai pettegolezzi, all'indomani dell'annuncio ufficiale della separazione. Melory Blasi è quella che si è esposta di più, in difesa di sua sorella, in particolare contro Alex Nuccetelli, amico del Capitano. Più riservata Silvia. Le tre si sono riunite in occasione del gender reveal party organizzato per scoprire il sesso del secondo figlio di Melory Blasi (già mamma di Joliy nata nel 2021).

Il gender reveal party di casa Blasi

I gender reveal party sono la moda del momento. Tutte le mamme amano organizzare dei party, intimi o in grande stile, per scoprire il sesso del bebè che hanno in grembo e comunicarlo ufficialmente alle persone care. Non ha resistito al trend neppure Melory Blasi. Presenti alla festa ovviamente le sue due sorelle, Silvia e Ilary Blasi. Le tre si sono coordinate con dei look all'insegna del denim: tutina per la mamma in attesa, jeans grigi a vita bassa per la conduttrice con camicetta crop, jeans blu a vita alta con T-shirt bianca per Silvia. Accoglieranno in famiglia un maschietto o una femminuccia?