Annalisa a Felicissima Sera è una dark lady: debutta sul palco col caschetto nero Annalisa è stata tra gli ospiti speciali della seconda puntata di Felicissima Sera, lo show di Canale 5 di Pio e Amedeo. Per il ritorno in tv ha cambiato radicalmente stile, apparendo irriconoscibile in versione dark.

A cura di Valeria Paglionico

Continua il successo di Felicissima Sera, lo show all'insegna del divertimento presentato da Pio e Amedeo che va in onda ogni venerdì sera su Canale 5. Ieri è stata trasmessa la seconda puntata e gli ospiti speciali sono stati moltissimi: dopo il debutto con star del calibro di Silvia Toffanin e Michelle Hunziker, ora è stato il turno di Fabio Cannavaro, Antonello Venditti e Annalisa. È stata proprio quest'ultima ad aver attirato le attenzioni dei fan e il motivo è molto semplice: complice il lancio del nuovo singolo Mon Amour, il ritorno sul palco è stato con un inedito look dark che l'ha resa praticamente irriconoscibile.

Il look total black di Annalisa

Tra gli ospiti della seconda puntata di Felicissima Sera c'è stata Annalisa, tornata su un palcoscenico televisivo dopo la breve apparizione sanremese dello scorso febbraio. Ha scherzato con ironia al fianco di Pio e Amedeo e si è esibita sulle note di Bellissima, apparendo meravigliosa in versione dark lady. Ha abbinato una giacca lunga e monopetto a un minidress di raso con dei lacci pendenti in stile reggicalze, anche se quest'ultimo era appena visibile visto che il blazer è stato portato chiuso. Per completare il tutto la cantante ha scelto un paio di maxi cuissardes col tacco alto e dei collant velati che hanno aggiunto un ulteriore tocco sensuale.

Annalisa in total black

Annalisa col caschetto dark

A fare la differenza nel look di Annalisa sono stati i capelli: se in un primo momento si è esibita con la lunghissima chioma rosso naturale sciolta e fluente, per presentare il nuovo singolo Mon Amour ha preferito cambiare stile. Già sui social aveva anticipato l'acconciatura inedita sfoggiata nel video ma solo nelle ultime ore ha debuttato su un palco televisivo col caschetto nero. Taglio dritto, frangetta e piega extra liscia: Annalisa sembra essere un'altra persona. Certo, si tratta solo di una parrucca, ma la differenza rispetto al solito è davvero netta. Dopo aver provato questo nuovo stile dark Annalisa proverà una rivoluzione hair più duratura?