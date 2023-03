Annalisa è irriconoscibile: il drastico cambio look col caschetto castano e il piercing Annalisa ha cambiato drasticamente hair look per annunciare il nuovo singolo: la trasformazione è all’insegna del caschetto, il taglio più trendy del momento.

A cura di Giusy Dente

Mon Amour è il secondo capitolo del racconto di Annalisa iniziato con la hit Bellissima. Il brano uscirà il 31 marzo e vede la collaborazione della cantautrice con Paolo Antonacci e Davide Simonetta. La canzone racconta di quel limbo in cui spesso ci si ritrova quando, dopo una difficoltà, si deve ripartire da zero e ritrovare se stessi. "Questa è la canzone di quel limbo, di quell’incoscienza, e perché no, di quella pazza idea di vendetta che ti fa sentire di nuovo potente, anche solo per un istante" ha spiegato Annalisa a proposito del brano, che sicuramente porterà in concerto nei prossimi mesi. Si esibirà live al Forum di Assago (Milano) il 4 novembre, un evento attesissimo dai fan per ballare e cantare insieme a lei sulle note di tutti i suoi successi. Per annunciare Mon Amour, Annalisa ha stupito tutti con drastico cambio look.

La trasformazione di Annalisa

In questi anni, Annalisa è sempre rimasta fedele al suo hair look: i capelli rossi. Ad Amici, il programma che l'ha fatta conoscere al grande pubblico, aveva un caschetto sbarazzino, che poi ha lasciato il posto a una chioma lunga più glamour ed elegante. La cantante è uno dei volti più amati usciti dal talent show: a partire da lì ha sviluppato una carriera solida in costante ascesa fatta di album, tournée, collaborazioni, premi, tormentoni estivi. Il singolo Bellissima, uscito a settembre con relativo video, è stato certificato Doppio Platino. Il 31 marzo uscirà invece Mon Amour e per darne l'annuncio, la cantante ha puntato sull'effetto sorpresa. Nessuno si aspettava una trasformazione così drastica! Nella foto condivisa sui social, la 37enne sfoggia un inedito caschetto castano scuro, con frangia. Ed è una novità anche il piercing.

Ph. Nicola Fols

Annalisa segue il trend del caschetto

Parrucca o taglio netto? Difficile dirlo, ma in tantissimi hanno posto la domanda ad Annalisa, nei commenti alla foto condivisa sui social. I follower sono curiosissimi di sapere se il nuovo hair look è insomma solo momentaneo o il risultato di una trasformazione effettiva. In entrambi i casi, Annalisa ha seguito il trend del momento, quello che sta contagiando tutte le celebrities: il caschetto è l'acconciatura del momento e accompagnerà l'intera Primavera/Estate, sarà l'hair style più gettonato.