Cameron Diaz ha chiamato il terzo figlio Nautas, il significato del nome legato al viaggio e alla libertà

L’attrice Cameron Diaz e il marito, il cantante Benji Madden, hanno annunciato sui social la nascita del terzo figlio. Dopo Raddix e Cardinal, due nomi particolari che rimandano a radici e uccelli, il nuovo arrivato si chiama Nautas, ovvero colui che si imbarca in un viaggio senza paura, un marinaio che vive libero.

Cameron Diaz

Cameron Diaz e il marito Benji Madden sono diventati genitori per la terza volta. L'annuncio è arrivato sui social lunedì 4 maggio: Madden ha condiviso su Instagram la foto di una nave pirata accompagnata dalla scritta Nautas Madden, il nome del figlio. La coppia, che si sposata nel 2015, ha già due figli: Raddix, nata nel 2019, e Cardinal, nato nel 2024. Le tre nascite sono avvenute tutte tramite gestazione per altri, una scelta che i due hanno sempre protetto con grande riservatezza, evitando di entrare nei dettagli ma ribadendo più volte la volontà di costruire una famiglia lontano dai riflettori e dalle pressioni mediatiche.

Il significato del nome Nautas

Il nome Nautas ha subito attirato l’attenzione per la sua rarità e per il possibile valore simbolico. Non è un nome comune nella tradizione anglosassone e come indicato nel post di Madden su Instagram sembra derivare dalla radice latina Nauta, che rimanda al mare ed evoca la figura del navigatore o del marinaio. In questo senso, Nautas richiama anche l’idea di viaggio, scoperta e libertà, elementi che ben si inseriscono nella narrazione visiva scelta da Madden per l’annuncio, quella della nave pirata. Sempre nell’immagine è infatti presente la frase: One who embarks on a journey and fears not the unknown, a significare che il nome Nautas è quello di una persona che si imbarca in viaggio e non ha paura dell’ignoto. Una scelta coerente anche con i nomi degli altri figli della coppia, Raddix e Cardinal, entrambi fuori dagli schemi e caratterizzati da una forte identità sonora e simbolica: il primo rimanda al latino e significa radice, mentre il secondo è associato al luminoso uccello rosso, ovvero il Northern Cardinal.

L’immagine condivisa da Benji Madden su Instagram

La scelta di una vita discreta

La storia tra Diaz e Madden è sempre stata segnata da discrezione e da un netto distacco dal mondo dello spettacolo. Dopo anni sotto i riflettori, l’attrice ha progressivamente ridotto la sua presenza a Hollywood, scegliendo di dedicarsi alla vita privata e a progetti imprenditoriali, come il suo brand di vino biologico. L’incontro con Madden ha segnato un punto di svolta, portandola verso una quotidianità più semplice e privata. I due si sono sposati dopo soli 10 mesi di relazione e hanno costruito una famiglia mantenendo un equilibrio tra notorietà e privacy, condividendo solo frammenti precisi e selezionati della loro vita.