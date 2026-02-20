Cosa c’è nel beauty da viaggio della figlia di Giulia De Lellis

Giulia De Lellis con la figlia Penelope

Giulia De Lellis ha sdoganato un tema molto pratico e utile per i neogenitori: come preparare il beauty dei bambini? De Lellis ha spiegato che lei stessa durante i viaggi si porta sempre dietro diversi beauty, come quello per i capelli, quello per la skincare e quello per il make up, perché è molto più comodo per non dimenticare niente e tenere tutto in ordine. E ha deciso allora di fare la stessa cosa per la figlia Priscilla, preparando un beauty adatto a una bambina di quattro mesi che, insieme al beauty per il biberon e quello per la farmacia, tiene sempre pronto per rendere le cose più comode quando sono di fretta.

Giulia De Lellis e Priscilla

Ma cosa si trova nel beauty di Priscilla?

Nel video Giulia De Lellis, tra una divertente interruzione e l’altra (ben comprensibili) a causa della bambina, apre il beauty pronto di Priscilla e ne mostra interamente il contenuto, spiegando che in generale lei sceglie di non esagerare con i prodotti per sua figlia, che è nata l’8 ottobre 2025. Il primo must è sicuramente il bagnoschiuma, rigorosamente oleoso per idratare la pelle della piccola. Poi anche la crema corpo, sempre idratante, ottima anche per le piccole macchiette di dermatite che possono venire ai bambini più piccoli, oltre per quelli che hanno in generale la pelle più sensibile e delicata.

De Lellis mostra anche due cremine per il viso, una specifica per la dermatite (per quando serve), una invece adatta ad un uso quotidiano. Come alternativa al bagnoschiuma, nel beauty di Priscilla non manca mai l’amido di riso, un importante antinfiammatorio. Ci sono poi due piccole forbici, una per le unghiette, mentre l’altra per tagliare le etichette dei body o dei vestitini che possono essere molto fastidiose e irritare la pelle. Spazzola e scatolina di cotton fioc sono sempre un must; De Lellis porta poi sempre la fisiologica e una siringa per i lavaggi nasali, che fa alla piccola al mattino e alla sera. Infine, completano il beauty le salviette umidificate, ovviamente con una percentuale alta d’acqua e quindi super delicate e non irritanti, e lo spray igienizzante, fondamentale per sanificare i luoghi durante i viaggi.