Bianca Atzei festeggia il primo compleanno di Noa Alexander: torta e allestimento sono a tema marino Bianca Atzei e Stefano Corti hanno organizzato una festa a tema marino per il loro primogenito: Noa Alexander ha compiuto un anno.

A cura di Giusy Dente

Bianca Atzei e Stefano Corti col piccolo Noa Alexander

Grande festa per il primo compleanno del piccolo Noa Alexander: Bianca Atzei e Stefano Corti hanno organizzato un party in grande stile, per il loro primogenito, celebrando la ricorrenza all'insegna dell'amore e dell'allegria. Per rendere ancora più speciale la giornata, si sono affidati a un team di esperti che hanno allestito lo spazio con cura. Il tema portante era l'ambientazione marina, ovviamente in un tripudio di azzurro.

Buon compleanno piccolo Noa

Bianca Atzei e Stefano Corti un anno fa sono diventati genitori e hanno accolto in famiglia un figlio tanto desiderato. Il piccolo Noa Alexander ha stravolto le loro vite, portandovi nuova linfa. La coppia, infatti, era reduce da un grande dolore: la perdita di un figlio. La cantante aveva purtroppo avuto un aborto, di cui aveva trovato la forza di parlare per dare coraggio ad altre donne nella stessa situazione.

Ospite de Le Iene, aveva dedicato il suo monologo proprio al tema della maternità e della gravidanza, spiegando quanto si sentisse grata di poter coronare il suo sogno, dopo tre anni di tentativi e un figlio perduto. A distanza di un anno dal parto, mamma e papà hanno potuto regalare al loro piccolo una grande festa.

Il primo compleanno di Noa Alexander

Per festeggiare il primo compleanno di Noa Alexander, i genitori si sono affidati a una party planner, che si è occupata dell'allestimento e dell'animazione. Per il party, è stato scelto il tema marino, con tanti palloncini azzurri tutt'intorno. Immancabile la torta, una creazione a tre piani, anche questa decorata con elementi acquatici: stelle marine, coralli, pesci, cavallucci marini, tartarughe.

Il look di Bianca Atzei

Bianca Atzei ha scelto un look bon ton per l'occasione. L'abitino sfoggiato alla festa di compleanno del figlio è firmato Actualee: è un mini dress nero di velluto con dettagli bianchi a contrasto (maxi colletto, bottoni) e gonnellina leggermente plissettata. Elegantissimo il festeggiato, vestito di tutto punto da vero ometto con un look de La Stupenderia, brand specializzato in childrenswear.