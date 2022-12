Il Natale è arrivato a Montecarlo: nella piazza del palazzo reale c’è un maxi albero rosso e oro Il Natale è arrivato anche a Monaco: nel cortile del Palais Princier, quello su cui affaccia Palazzo Grimaldi, è stato allestito un maxi albero in rosso e oro e un maxi villaggio a tema.

A cura di Valeria Paglionico

Dicembre è cominciato e con lui è anche partito il mese dedicato alle feste in famiglia, ai regali, all'atmosfera magica e calorosa. Sebbene manchino ancora diverse settimane al Natale, in ogni parte del mondo si sta dando il via ai preparativi per rendere questo periodo speciale, soprattutto dopo che negli ultimi 2 anni ci siamo ritrovati " distanza" per combattere la pandemia. Dopo le residenze dei Windsor addobbate di tutto punto da diversi giorni (e mostrate con degli appositi post social), ora anche i reali monegaschi hanno illuminato la loro Montecarlo: ecco le foto del maxi albero di Natale allestito al centro del cortile del Palais Princier di Monaco.

L'albero di Natale dei reali monegaschi

La famiglia Grimaldi ha dato ufficialmente il via alle feste allestendo il suo "Royal Tree". Si tratta di un maxi abete piazzato al centro del cortile di Palais Princier di Monaco, location su cui affaccia il famoso balcone di Alberto, Charlene & Co. È stato realizzato per augurare Joyeux Noël ai sudditi e rende l'atmosfera cittadina decisamente magica. Oltre a essere altissimo, è stato addobbato in modo spettacolare ma allo stesso tempo tradizionale. Sui rami compaiono pochissime palline scintillanti in rosso, il colore simbolo del Natale, al posto del puntale c'è una grossa stella illuminata e le luci dorate sono state posizionate "a cascata", ovvero dall'alto verso il basso.

Il villaggio di Natale a Monaco

La cosa particolare è che intorno all'albero è stato allestito anche un vero e proprio villaggio di Natale. Ai piedi dell'abete, per la precisione sul sagrato del Palazzo del Principe, ci sono dei maxi pacchetti regalo gialli e rossi, mentre sul lato c'è un adorabile paesaggio innevato che rende l'atmosfera ancora più magica. Come verrà usata questa esclusiva location? Il 14 dicembre ospiterà un evento dedicato ai bambini che negli ultimi due anni è stato annullato. Si tratta di un appuntamento tradizionale per i monegaschi, è stato ideato negli anni '50 da Grace Kelly e prevede la distribuzione dei regali ai piccoli presenti da parte dei sovrani in carica, in questo caso il principe Alberto e la moglie Charlene.