Charlene di Monaco vestita di cristalli alla serata di beneficenza: stile regale in Oscar De La Renta

La principessa ha uno stile elegante, molto minimal e raffinato. Lo ha confermato con l’abito da sera indossato a Parigi.

Il principe e la principessa di Monaco

La coppia reale di Monaco venerdì sera ha partecipato a Parigi alla seconda edizione del gala di beneficenza Provale Solidarité, presso l'hotel Four Seasons George V. L'evento è stato organizzato da Provale, il sindacato nazionale che rappresenta i giocatori di rugby professionisti in Francia. Charlene di Monaco era presente in quanto presidente della Fédération Monégasque de Rugby e per l'occasione ha dato ennesima prova della sua grande eleganza.

Il look della principessa

L'immagine pubblica della principessa è da sempre improntata a un'eleganza molto minimal e raffinata. Charlene di Monaco è una donna che difficilmente esagera coi colori, che non ama le silhouette elaborate o i dettagli appariscenti. Il suo guardaroba delle grandi occasioni si compone prevalentemente di colori neutri come il nero, il beige, il bianco o blu navy, soprattutto tailleur, bluse morbide, abiti dal taglio a sirena impreziositi con ricami.

Charlene di Monaco e il principe Alberto

Il suo stile regale riesce a comprendere tocchi più contemporanei e moderni, ma sempre in modo morbido e pacato, mai urlato. Uno dei brand di cui indossa più spesso le creazioni è Akris: è stata in passato anche ospite alle sfilate. Per la serata di beneficenza di venerdì ha tenuto fede ai suoi codici stilistici, puntando su una creazione firmata Oscar De la Renta, brand ricorrente nelle sue scelte di stile (per esempio la celebrazioni per i 20 anni di regno). La principessa ha sfoggiato un abito lungo blu scuro, ricamato con motivo a mosaico di cristalli su tutto il corpetto, con scollo rotondo e mezze maniche. La trama gioiello lascia poi spazio alla gonna liscia e fluida, una silhouette estremamente pulita e semplice.

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Charlene di Monaco in Oscar De La Renta

Il vestito fa parte della nuova collezione della Maison e costa, sul sito ufficiale, 12.490 euro. La casa di Moda è sinonimo di lusso ed eleganza, nota soprattutto per le sue creazioni preziose con ricami complessi, pizzi, dettagli floreali, decorazioni scintillanti. Basti pensare che Oscar de la Renta è stato lo stilista preferito di Jackie Kennedy. Ancora oggi le creazioni del brand sono gettonate su red carpet, a serate di gale: Amal Alamuddin lo ha scelto nel fatidico giorno del matrimonio con George Clooney, uno dei vestiti da sposa più costosi mai realizzati!

Abito Oscar De La Renta

Cosa è Provale Solidarité

Provale è un'organizzazione che punta a difendere i diritti e gli interessi degli sportivi, fornendo loro assistenza sia durante la carriera in campo che dopo. Tra i 300 ospiti del loro gala annuale, infatti, c'erano anche molti rappresentanti del mondo sportivo: alcuni hanno fornito gadget autografati da mettere all'asta, un'asta di beneficenza che ha raccolto più di 120.000 euro per il Fondo Provale Solidarité, così da finanziare i progetti di supporto agli atleti anche al termine della loro carriera da professionisti. Molti, infatti, sperimentano problemi di reinserimento professionale, problemi fisici o conseguenze psicologiche associate ai tanti anni trascorsi nel mondo delle competizione di alto livello.