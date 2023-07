Balenciaga infrange il segreto dell’Haute Couture e pubblica i prezzi: 100mila euro per un vestito Per la prima volta nella storia dell’Haute Couture Balenciaga ha mostrato sul sito quanto costano abiti, gioielli e scarpe di Alta Moda. Si parte dai calzini a 500 euro fino all’abito da 100mila euro.

A cura di Beatrice Manca

Balenciaga Haute Couture

Demna Gvasalia colpisce ancora. Il designer georgiano alla guida di Balenciaga è famoso per il suo approccio rivoluzionario al sistema moda e per le sue provocazioni, non sempre prive di conseguenze: l'anno scorso il marchio affrontò una tempesta mediatica e vari tentativi di boicottaggio dopo una campagna shock con i bambini. Ma poi Balenciaga è tornato sulla cresta dell'onda e pochi giorni fa ha presentato a Parigi la sua collezione Haute Couture per l'Autunno/Inverno 2023-24. Anche stavolta però lo stilista ha voluto infrangere tutte le regole, dichiarando per la prima volta i prezzi delle esclusive creazioni d'Alta Moda. Non solo si tratta di cifre da capogiro (60mila euro per una giacca, 100mila per un vestito) ma il gesto rappresenta uno strappo senza precedenti nell'universo della Couture.

Perché non si conoscono mai i prezzi dell'Alta Moda

Per capire la portata della decisione di Balenciaga bisogna fare un passo indietro. La differenza tra ready-to-wear e Alta Moda non è solo nell'eleganza che di solito caratterizza la seconda, destinata ai grandi eventi e ai red carpet, ma anche nel modo in cui viene prodotta. La couture infatti viene realizzata su misura per le -pochissime – clienti in grado di acquistarla e ogni capo quindi è un unicum. Di solito le creazioni d'Alta Moda sono lo specchio della grande maestria degli atelier, ricche di ricami, applicazioni, dettagli preziosi. Il costo di questi abiti quindi non viene mai svelato, se non al momento dell'acquisto. Ma Demna ha voluto capovolgere il sistema, pubblicando sul sito i singoli capi, accessori e gioielli inclusi, con il prezzo accanto. Una mossa che alcuni giudicano una provocazione, visto che non si possono comprare già pronti: bisogna prendere appuntamento con la Maison e, eventualmente, fare le prove con le sarte.

Un completo da 70mila euro di Balenciaga

Quanto costano i capi Haute Couture di Balenciaga

Il prezzo degli abiti couture di Balenciaga racchiude tutta l'esclusività di questo mondo. Il capo che costa meno sono i calzini: 500 euro. Arriviamo poi ali stivali calza: 10mila euro. Un tailleur doppiopetto? 70mila euro per la giacca, 60mila per la gonna. Però, sottolinea il brand, il ricamo ha richiesto 155 ore di lavoro. Tra i capi più costosi c'è un abito di piume rosse da 100mila euro, mentre gli occhiali da sole in oro 18 carati costano 25mila euro. Non parliamo poi del denim trompe l'oeil, che ha richiesto 220 ore di verniciatura: 45mila euro e 25mila per il coordinato giacca pantaloni. Le collane stampate in 3D e ricoperte di strass? 25mila euro, e non parliamo neanche d'oro o diamanti. Sono in vendita anche alcuni pezzi delle collezioni passate, come i guanti rossi da opera (1500 euro) Ma non dovrebbero essere tanto le cifre a impressionarci, quanto il motivo che spinge un brand di moda a svelare il suo più intimo segreto: la moda, per definizione, è esclusiva. Uccidere l'aura di mistero di cui è ammantata ucciderà il sogno?