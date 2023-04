Il correttore rosa è virale su TikTok: i consigli per usarlo nel modo giusto Su TikTok è diventato virale il prodotto beauty più richiesto del momento. Di cosa si tratta? Del correttore rosa: ecco come usarlo nel modo giusto.

A cura di Valeria Paglionico

A chi non è mai capitato di avere la pelle del viso rovinata e lo sguardo spento, magari in un periodo particolarmente stressante e impegnativo? Dal mondo del make-up è arrivata la soluzione ideale per risolvere il problema e per tornare ad avere il volto luminoso e raggiante in pochi minuti: basta usare il correttore rosa. Le star ne vanno matte, tanto da averlo trasformato nel prodotto beauty must-have del momento. Su TikTok ovviamente spopolano i tutorial che spiegano come usarlo nel modo giusto: ecco quali sono tutti gli step da seguire per dire addio alle irregolarità dell'incarnato.

Perché il correttore rosa è virale

Se fino ad oggi vi eravate sempre serviti di correttore e blush per contrastare le discromie del contorno occhi, ora per voi è arrivato il momento di provare il prodotto più trendy di TikTok: il correttore rosa. È perfetto per ogni tipo di carnagione, dissimula le macchie scure, le lentiggini e le irregolarità dell'incarnato, anche se naturalmente la tonalità del pigmento va scelta in modo differente a seconda del colore della propria pelle. Il correttore rosa diventato virale sui social è popolare anche perché è capace di contrastare le borse e le occhiaie, illuminando in modo naturale il contorno occhi. Come se non bastasse, si adegua alla perfezione alla tendenza all-pink della primavera 2023.

Kim Kardashian col correttore rosa

Come usare il correttore rosa

Come va usato il correttore rosa? L'ideale è sfumarlo sotto l'angolo esterno dell'occhio, ovvero sulla parte alta dello zigomo: va mixato con un tocco di blush, così da fondere due diversi pigmenti, uno leggermente rosato, l'altro più intenso. Per sigillare il tutto basta applicare un tocco di cipria, l'ideale per rendere il make-up super glowy. Quale colore scegliere? Se non si riesce a stabilire la nuance che si adegua al proprio incarnato, si può optare per un neutro Cool Ivory, perfetto per chi ha la pelle chiara ma modulabile anche su altre carnagioni (soprattutto se mischiato con concealer dal pigmento più caldo). Il risultato? Si potrà definitivamente dire addio alle discromie bluastre e verdognole.