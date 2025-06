Perché bere caffè aiuta a invecchiare in modo sano

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Cosa c'è di meglio di cominciare la giornata con un buon caffè, capace di dare la carica e l'energia necessaria per lanciarsi nelle più svariate attività quotidiane? Sebbene sia sempre stato detto che sarebbe bene limitarne il consumo, la verità sembra essere completamente diversa: secondo una recente ricerca il caffè sarebbe la soluzione ideale per invecchiare in modo sano, vantando una mente brillante e un corpo in forma nonostante l'avanzare dell'età.

Gli effetti del caffè sulle donne over 50

Il caffè ha solo effetti negativi sulla salute? Non proprio e a dimostrarlo è stato il Nurse's Healt Study, una ricerca presentata al congresso annuale American Society for Nutrition di Orlando. Dopo essere stati presi in esame i dati nutrizionali di oltre 47.000 donne che bevevano da una a 3 tazze di caffè al giorno, i risultati sono stati chiari: le over 50 che ne consumavano di più avevano maggiori probabilità di raggiungere l'età avanzata libere da malattie croniche e cognitive. "In questo studio abbiamo scoperto che un consumo moderato di caffè contenente caffeina durante la mezza età è associato a una maggiore probabilità di invecchiare in salute 30 anni dopo", ha affermato Sara Mahdavi, una delle principali autrici della ricerca.

Perché il caffè favorisce la longevità

La cosa particolare è che ad avere questi effetti è esclusivamente il caffè e non anche le altre bevande contenenti caffeina (come ad esempio il tè o le bibite gassate): favorisce la longevità, influenzando i cambiamenti ormonali e il metabolismo (soprattutto nelle done che affrontano la menopausa). Naturalmente non si tratta di una raccomandazione medica, dunque non è detto che aumentare il numero di tazzine di caffè giornaliere abbia ripercussioni positive sulla salute con l'avanzare dell'età, è fondamentale anche prendersi cura del proprio stile di vita, del proprio sonno e della propria alimentazione.