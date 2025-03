Quanti caffè si possono bere in un giorno: la risposta della gastroenterologa

video suggerito

Intervista a Dott.ssa Alessandra d’Alessandro Gastroenterologa ed Endoscopista di SYNLAB

A cura di Giusy Dente

Uno al mattino, uno dopo pranzo, poi ci sono le pause coi colleghi di lavoro o quelle durante le sessioni di studio, c'è chi lo beve a merenda e chi se lo concede anche in tarda serata, magari dopo una cena abbondante tra amici prima di rimettersi al volante e tornare a casa: insomma, il caffè è parte integrante della nostra alimentazione quotidiana. È una routine, ma è soprattutto un piacere, una coccola: prepararlo con la moka in casa con le proprie mani o farselo servire nel bar di fiducia, sono due momenti irrinunciabili. Ma attenzione, perché l'abuso di caffeina non è salutare: il suo consumo va tenuto sotto controllo, per evitare disturbi, come ha ricordato la dottoressa d'Alessandro.

I consigli della gastroenterologa

Per mantenere in salute il sistema gastrointestinale, la dott.ssa Alessandra d'Alessandro ha spiegato il grande ruolo rivestito dall'alimentazione, aggiungendo però che va anche tenuto sotto controllo lo stress, che ha una notevole influenza. Reflusso, gonfiori, intestino irritabile sono le problematiche più diffuse, spesso riconducibili ad alcuni alimenti specifici che hanno un effetto molto negativo sulle patologie gastrointestinali: "Sono l'alcol e alcune tipologie di spezie, soprattutto quelle piccanti". Bisogna ascoltare il proprio corpo, fare caso ai segnali di allarme, a sintomi che possono indicare che qualcosa non va, che stiamo sbagliando qualcosa nella gestione quotidiana dell'alimentazione. Ciò che invece è da evitare, è cadere nelle generalizzazioni e nelle diete fai da te. La dieta base, per un apparato gastrointestinale in salute, è innanzitutto equilibrata: "Mangiare poco e spesso con un 70% di carboidrati (soprattutto cereali, pasta, riso), un 20% di proteine, un 10% di tutto il resto con almeno due porzioni di verdura e due di frutta al giorno. E non abusare di caffeina".

Quanti caffè bere al giorno

È difficile rinunciare a un caffè caldo la mattina, per molti è un rituale che non può essere eliminato. Il problema, con la caffeina, sorge con l'abuso: "La caffeina è di per sé uno stimolante quindi sì, può creare dei disturbi proprio diretti perché agisce direttamente sul sistema nervoso enterico e può determinare dei problemi. Ma la caffeina è anche un alimento in realtà positivo per determinate condizioni dell'organismo, per cui il consiglio è quello di limitarsi ai due caffè al giorno".

