Qual è il momento della giornata in cui bisognerebbe limitare il consumo di caffè Se in passato le linee guida sull'assunzione di caffè hanno fatto riferimento solo alle quantità, ora sembrerebbe essere arrivato il momento di analizzare anche le tempistiche: ecco qual è il momento della giornata in cui non andrebbe bevuto.

A cura di Valeria Paglionico

Bere il caffè è uno dei piaceri della vita e non sorprende che siano moltissimi coloro che non riescono proprio a farne a meno nel corso della giornata. Che lo si beva appena svegli o che lo si usi come "fonte di energia" durante le pause lavorative, non importa, l'unica cosa certa è che viene associato a longevità, felicità e migliore salute cardiaca (naturalmente a patto che non si esageri con le dosi). Recenti studi, però, avrebbero dimostrato che tutti questi benefici sarebbero legati al momento della giornata in cui si consuma: ecco qual è l'orario in cui sarebbe bene limitare l'uso del caffè.

Gli effetti sulla salute del caffè mattutino

Qualche giorno fa l'European Heart Journal ha pubblicato uno studio sul caffè condotto da una serie di medici della Tulane University di New Orleans, cosa è stato rivelato? Che il momento della giornata in cui si beve il caffè ha dei chiari effetti sulla salute. Se in passato le linee guida sulla questione facevano riferimento solo alle quantità, ora sembrerebbe essere arrivato il momento di analizzare anche le tempistiche. Sono stati presi in esame 40.725 adulti che dal 1999 al 2018 hanno assunto caffè in tre diversi momenti della giornata: la mattina, il pomeriggio e la sera. I risultati ottenuti alla fine sono stati chiari: si sono verificati 4.295 decessi per tutte le cause, 1.268 per malattie cardiovascolari e 934 per cancro. Rispetto alle persone che non avevano mai assunto caffè, coloro che lo avevano fatto solo al mattino hanno registrato un rischio inferiore del 16% di morte prematura e del 31% di malattie cardiovascolari.

Cosa succede al corpo quando si beve caffè il pomeriggio e la sera

Coloro che hanno assunto caffè nel pomeriggio o durante la sera, invece, non hanno avuto alcun effetto positivo sulla salute. I motivo per cui probabilmente accade una cosa simile? Il caffè può interrompere i ritmi circadiani nel corso della giornata, limitando la produzione di ormoni "buoni" come la melatonina. Gli autori dello studio, però, hanno anche messo in evidenza i punti deboli delle loro ricerche: non hanno preso in considerazione i possibili problemi genetici, la propensione all'attività fisica e la dieta seguita dalle persone coinvolte. La cosa certa è che il caffè contiene antiossidanti e, se consumato nelle giuste dosi, riuscirebbe a ridurre le infiammazioni, neutralizzando i radicali liberi che aumentano il rischio di malattie cardiovascolari. In quanti, nel dubbio, cominceranno a berlo solo di mattina?