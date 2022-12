Chiara Ferragni in montagna: quanto costa l’hotel da fiaba Chiara Ferragni è in vacanza in montagna con Fedez e i figli in uno storico hotel di lusso immerso in un paesaggio incantato.

A cura di Clara Salzano

Chiara Ferragni in Svizzera

I giorni vicini all'8 dicembre, in cui si festeggia l'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, sono spesso un'occasione per godere di una breve vacanza e quest'anno, per chi ne ha potuto approfittare, si è trattato di un lungo ponte. Chiara Ferragni con Fedez e i figli sono partiti, come molti milanesi, per la montagna e per il loro ponte dell'Immacolata hanno scelto la gettonata St. Moritz, dove hanno soggiornato in uno storico hotel che sembra uscito direttamente da una magica fiaba di Natale.

Chiara ferragni a St. Moritz

Chiara Ferragni con la famiglia stanno trascorrendo una vacanza invernale d'incanto presso il Badrutt's Palace Hotel, nel centro di St. Moritz. Si tratta di uno degli alberghi più lussuosi e storici del territorio, con la sua apertura come Palace Hotel nel 1896. Grazie alla sua posizione immersa nella natura innevata e con vista sul lago, l'hotel è l'ideale per respirare lo spirito del Natale prima dell'inizio delle Feste.

Il Badrutt’s Palace Hotel

Il Badrutt's Palace Hotel dove alloggiano Chiara Ferragni e Fedez in Svizzera è sinonimo di sfarzo e comfort. Audrey Hepburn, Marlene Dietrich e Charlie Chaplin sono solo alcuni degli ospiti illustri che hanno soggiornato in questo hotel di lusso a St. Mortiz. L'albergo comprende camere e suite con servizio di maggiordomo dedicato, la rinomata spa Palace Wellness e l'animata discoteca King's Club, tra le più frequentate della zona.

Il panorama dal Badrutt’s Palace Hotel

Immerso in un paesaggio incontaminato mozzafiato, il Badrutt's Palace Hotel dispone di 112 camere incluse 43 suite con una vista straordinaria sulle Alpi Svizzere. L'albergo inoltre si trova in uno dei complessi sciistici più amati al mondo e consente di usufruire di un'ampia gamma di attività alpine oltre che di una rinomata cucina nei vari ristoranti dell'albergo.

Uno dei ristoranti del Badrutt’s Palace Hotel

Non sappiamo di preciso il tipo di alloggio scelto da Chiara Ferragni e Fedez ma sicuramente si tratta di una delle suite del Badrutt's Palace Hotel con vista panoramica e probabilmente con due camere da letto, per loro e i bambini, oltre che zona salotto. Una notte per il lussuoso hotel nel suore di St. Moritz va dai circa 1.5000 euro a notte per una camera fino anche ai 8.900 euro a notte della suite St.Moritz o anche i 21.000 euro della penthouse nella Torre dell'albergo.