video suggerito

La Juventus batte l’Inter 1-0: decide un gol di Conceiçao, nerazzurri a due punti dal Napoli Un gol di Conceicao decide Juventus-Inter. I bianconeri salgono a quota 46 punti e agganciano la Lazio. L’Inter invece resta a due punti dal Napoli capolista. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Alessio Morra

1.694 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Juventus batte l'Inter 1-0 nel posticipo della 24ª giornata di Serie A. I bianconeri si prendono i tre punti nel derby d'Italia grazie al gol di Conceiçao. La Juventus aggancia la Lazio al quarto posto, entrambe hanno 46 punti. L'Inter resta seconda, a due lunghezze dal Napoli.

Di Gregorio super su Taremi

Il primo tempo è bellissimo, anche se senza gol. La Juventus ha la prima occasione con Nico Gonzalez, che si muove bene ma calcia male. Poi per una ventina di minuti abbondanti è un totale dominio dell'Inter, che pianta le tende nella metà campo dei bianconeri. Possesso palla infinito, tiri in porta, però, pochi. Di Gregorio al 19′ si supera su una rovesciata di Taremi, poi Dumfries sbaglia.

Sommer provvidenziale, poi palo di Dumfries

La Juve si scuote e in pochi secondi ha due grosse occasioni, Sommer è straordinario. Il portiere svizzero prima respinge un tiro da lontano di Gonzalez, poi uno di Conceiçao. Da quel momento in poi la partita si equilibra Kolo Muani calcia di prima intenzione, Pavard è provvidenziale. Poco dopo Lautaro si divora il gol del vantaggio. Prima dell'intervallo c'è una Juve sempre più propositiva che cerca di accerchiare l'Inter, che nel finale ha un'occasione d'oro con Dumfries. L'olandese si beve Savona e colpisce in pieno il palo.

Conceiçao protagonista, che occasione per Lautaro

Il secondo tempo inizia con una Juve tambureggiante e arrembante. I bianconeri per una decina di minuti asfissiano i nerazzurri, ma Sommer non deve compiere alcun vero intervento. Conceiçao è sempre protagonista, in mezzo viene pure ammonito. Thiago Motta dopo un'ora di gioca mette Cambiaso per Savona.

L'Inter si scuote e ha tre occasioni colossali in pochissimi minuti. Taremi spreca un contropiede, Zalewski – subentrato con Thuram e Carlos Augusto – insiste, ma cincischia troppo prima di tirare, poi Lautaro cicca.

Magia di Kolo Muani e gol di Chico Conceiçao

La Juve riprende a spingere. Koopmeiners svetta di testa, pallone fuori. Il gol, comunque, è nell'aria ed arriva al 73′ quando Kolo Muani fa una giocata pazzesca e regala un assist al bacio a Conceiçao che è freddo e preciso, 1-0. Poco dopo Dumfries è provvidenziale quando salva sulla linea su un tiro a botta sicura di Koopmeiners.

Juve quarta con la Lazio, Inter a -2 dal Napoli

Il finale è intenso, polemico, entra Yildiz nella Juve, Inzaghi butta dentro Zielinski e Correa. La partita si incattivisce. L'Inter non ha mai la chance di pareggiare, è la Juve invece ad avere la possibilità di raddoppiare, con Kolo Muani. Finisce 1-0. Un grande successo per i bianconeri che sono quarti con la Lazio. Un successo che fa felice anche il Napoli, che quindi mantiene due punti di vantaggio sull'Inter.