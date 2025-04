video suggerito

Miriam Leone si gode le vacanze di Pasqua: posa in topless col cappello di paglia da oltre 700 euro Miriam Leone si sta godendo la Pasqua con una vacanza in famiglia. Complice l’atmosfera rilassata, ha pensato bene di posare in topless ma con indosso un cappello di paglia griffato. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

Pasqua 2025 è arrivata e, complice il lunghissimo ponte che si è venuto a creare con le altre festività della primavera, sono moltissimi coloro che si sono concessi una vacanza di oltre due settimane in questo momento dell'anno. Miriam Leone è una di queste, anche se, a differenza della maggior parte delle star del suo calibro, ha preferito tenere segreta la location scelta. L'unica cosa certa è che si trova col marito Paolo e col figlio Orlando in un resort sul mare con piscine private e spiagge deserte, un luogo paradisiaco in cui poter davvero staccare la spina dalla normale quotidianità. Quale migliore occasione di questa per posare in topless?

La foto di Miriam Leone in topless

Per la vacanza in famiglia all'insegna del relax Miriam Leone sta lasciando spazio alla comodità. Ha innanzitutto detto temporaneamente addio al trucco, mostrandosi con orgoglio al naturale sui social, poi spazia tra micro bikini total black con reggiseno a fascia, canotte floreali e accappatoi total white.

Miriam Leone

Complice l'atmosfera super distensiva del luogo in cui si trova, ha pensato bene di posare anche in topless. Si trova in una jacuzzi sullo sfondo di una location rustica, indossa solo un cappello e una collana d'oro e porta la mano sul seno mentre rivolge il viso al sole. Niente filtri, niente ritocchi e niente artifici, Miriam è il simbolo della bellezza semplice.

Miriam Leone in topless

Chi ha firmato il cappello di paglia di Miriam Leone

A fare la differenza nei look balneari di Miriam Leone è stato un accessorio in particolare, il cappello di paglia, destinato a diventare uno dei must della prossima estate. Ha scelto un modello griffato: è di Gucci, ha la falda larga e rigida e un nastro intorno al capo decorato con l'iconica doppia G in metallo. Quanto costa? Trattandosi di un capo vintage, è disponibile solo sugli e-commerce di moda second hand, dove viene venduto a 780 euro. Al di là dello stile da diva che le dona, Miriam ha spiegato di averlo indossato per un motivo ben preciso: non può abbronzarsi perché dopo le vacanze deve tornare sul set, dunque può prendere solo la "tintarella di luna".

Cappello Gucci