Cristina Marino, il guardaroba per le vacanze al microscopio: cosa indossa e quanto vale la sua valigia estiva

Cosa ha portato nelle valigia per le vacanze Cristina Marino? Abbiamo analizzato lo stile dell’influencer (e fattole in conti in tasca) per capire quanto valgono i look estivi sfoggiati durante le vacanze in famiglia con Luca Argentero e i figli tra Ibiza e la Puglia.

Cristina Marino sta trascorrendo l'estate in famiglia con il marito Luca Argentero e con i figli Nina Speranza e Noé Roberto. La coppia, che vedremo a breve insieme sullo schermo nella nuova serie della fiction Doc 4, ha scelto per le vacanze il mare, infatti i due hanno trascorso diversi giorni a Ibiza per poi spostarsi in Puglia. Cristina Marino è nota al pubblico per il suo stile ben studiato e sempre al passo con le ultime tendenza, stile che viene costantemente condiviso sul profilo social ufficiale. L'influencer è ormai una trend setter, è sempre in prima fila alle sfilate milanesi e nei suoi outfit riesce a coniugare uno mood ricercato con dettagli originali, a utilizzare capi sensuali senza mai apparire volgare, a scegliere accessori e vestiti firmati che però non hanno loghi in bella mostra. Dato il successo dei look di Cristina Marino abbiamo voluto analizzare gli outfit delle vacanze per capire cosa ha messo nella sua valigia prima di partire e soprattutto quanto vale il guardaroba estivo composto con abiti, scarpe, occhiali da sole e borse griffatissime.

I look estivi di Cristina Marino, oltre a rivelarci la passione per le griffe (una su tutte The Attico, di cui sfoggia diversi abiti, bikini e scarpe), ci raccontano lo stile dell'influencer che senza dubbio ama la comodità ma non rinuncia mai al glamour. Per questo al mare indossa morbidi abiti kimono e camicie bianche oversize, non rinuncia a fantasie particolari come quelle zebrate e aggiunge sempre un tocco glam con occhiali da sole da Diva e gioielli luminosi. Dai costumi alle scarpe, passando per le borse e gli abiti, ecco cosa abbiamo scovato nel guardaroba estivo di Cristina Marino e i prezzi di vestiti, bikini e accessori.

L'abito animalier per il mare

Per gli outfit "da mare" Marino punta su linee comode e molto morbide, su capi in stile boho chic e su fantasie animalier da mixare con accessori retrò come il fazzoletto portato tra i capelli. Tra i diversi outfit per le vacanze spicca quello scelto per una giornata al mare, in cui il protagonista è un abito kimono in mussola firmato The Attico, che costa scelti 790 euro. Il modello è coperto da una stampa zebrata, marrone su fondo verde militare, e prevede l'accostamento delle linee over del top a camicia con scollo kimono con la silhouette più slim della gonna legata in vita con un nodo. Il risultato finale è un perfetto mix di contrasti.

Cristina Marino con abito The Attico

I costumi firmati di Cristina Marino

Nella valigia estiva non possono mancare costumi e bikini per il mare. Quelli sfoggiati da Cristina Marino sono quasi tutti due pezzi dalle linee essenziali, impreziositi con fantasie particolari, proprio come il bikini The Attico (350 euro) dal print zebrato in bianco e nero, con top dalle bretelle sottili e slip a tanga.

Cristina Marino con bikini The Attico

Non solo animalier e colori neutri, ma anche tonalità e fantasie allegre caratterizzano i costumi scelti dall'influencer per l'estate. Tra questi spicca il due pezzi con top a balconcino e con ferretti, firmato Reina Olga (che costa 115 euro), caratterizzato da un disegno floreale la cui palette comprende i toni del viola, del giallo e del fucsia.

Cristina Marino con bikini Reina Olga

Total white e stile retrò caratterizzano, invece, l'unico modello intero (che proprio intero non è) firmato La Reveche (350 euro). Il trikini color panna ha due cut, sotto il seno e all'altezza della pancia sull'ombelico, ed è impreziosito con tre maxi rose tridimensionali realizzate in tessuto, che sono uno dei simboli del brand di costumi.

Cristina Marino con costume La Reveche

Ancora una fantasia zebrata (questa volta sui toni del nero e del marrone) appare sul bikini con top a triangolo firmato Reina Olga (145 euro). Il modello con laccetti sullo slip è impreziosito da inserti in metallo dorato applicati al centro del reggiseno e ai lati dello slip.

Cristina Marino con biki Reina Olga

Le borse per l'estate di Cristina Marino

Di sera Cristina Marino lascia in guardaroba gli abiti hippie e i pantaloni oversize per indossare tubini aderenti total black, impreziositi con gioielli luminosi e con mini bag griffate, tra queste la Point bag di Bottega Veneta, in pelle nera con manico triangolare che mima la forma della V, dettaglio iconico delle precedenti collezioni della Maison. La mini bag non fa parte infatti di una collezione attuale e non è più in vendita sul sito del marchio, ma è possibile trovare il prezzo negli shop second hand come Vestiaire, il costo si aggira intorno ai 2000 euro.

La borsa Bottega Veneta di Cristina Marino

Per il mare Cristina Marino sceglie un look effortless chic, fatto con capi semplici ed essenziali, come la maxi camicia maschile bianca, indossata come un copricostume. Il look è completato con una maxi bag in rafia dai profili in pelle marrone di Polene che costa 390 euro e con una bandana legata in testa come un fazzoletto, tendenza must di stagione che Marino non rinuncia a seguire.

Cristina Marino con borsa in rafia Polene

Gli occhiali da sole

A giudicare dalle foto pubblicate sul suo profilo, Cristina Marino ama gli occhiali e ne ha una collezione infinita, di cui fanno parte modelli molto diversi e che seguono stili anche opposti. Tra i più chic ci sono quelli di Bottega Veneta (che costano 390), in acetato nero, con dettagli dorati ai lati e forma allungata che ricorda vagamente gli occhiali da sole a gatta.

Cristina Marino con occhiali Bottega Veneta

Gli occhiali maxi a mascherina sono uno dei trend più cool di quest'estate, tendenza che Cristina Marino segue indossando al mare un modello in acetato nero di Tom Ford, che costa circa 360 euro. Il modello iconico rivisita le forme del classico aviator, aumentando le dimensioni della montatura e trasformando gli occhiali a goccia, che solitamente sono più piccoli e sottili, in un occhiale oversize.

Cristina Marino con occhiali Tom Ford

Tra gli occhiali da sole iper trendy di Cristina Marino ne spunta anche un paio diverso dagli altri, che sembra un modello tecnico utilizzato per specifici sport e per l'attività fisica. In realtà gli occhiali neri con lenti dal contorno "ritagliato" e ondulato sono un pezzo in super hype che fa parte della capsule collection di Oakley x Satisfy e costano circa 180. Ormai i pezzi del drop sono introvabili e sold out ovunque e vengono rivenduti online per cifre esorbitanti che si aggirano intorno ai 1800 euro

Cristina Marino con occhiali Oakley x Satisfy

Tra gli altri trend che riguardano gli occhiali da sole c'è quello del ritorno alle lenti ovali o rettangolari e in generale alle forme che ricordano i modelli degli anni '90. In realtà già da qualche tempo questi occhiali da sole spopolano e spopola soprattutto il modello Celine, con montatura in metallo dorato dalle stanghette doppie e lenti ovali scure e color verde oliva. Lo stesso modello indossato da Cristina Marino che costa circa 480 euro.

Cristina Marino con occhiali Celine

La collana "rubata" a Tony Effe

In tutti i look estivi dell'influencer c'è una costante, la maxi collana con grosse maglie a gradazione in argento. Si tratta di un gioiello che fa parte della collezione HardWear di Tiffany&Co. che costa 4000 euro. Marino indossa il gioiello sia nei look da giorno con bikini e occhiali da sole, sia in quelli da sera con abiti e tubini total black aderenti. Piccola curiosità sulla collana: è la stessa (con materiali e pietre differenti) che Tony Effe non ha potuto indossare a Sanremo perché troppo riconoscibile.

Cristina Marino con collana Tiffany&Co.

Il look da sera con top reggiseno

Durante la vacanza a Ibiza Cristina Marino si è concessa alcune serate al club DC10, durante le quali ha sfoggiato dei look molto particolari, uno di questi è quello con top che mima le forme di un reggiseno, firmato Jacquemus (280 euro), abbinato a un jeans in denim chiaro, con profili in vita e alla caviglia dal taglio a vivo. Il modello firmato Stella McCartney costa 1650 euro, ha un fit oversize con gamba larga ed è decorato sui lati della vita da due cut ricoperti di cristalli che formano i profili di due stella all'altezza della tasche.

Cristina Marino con top Jacquemus e jeans Stella McCartney

Le scarpe nella valigia per l'estate 2025

Un look estivo non è completo senza il sandalo giusto, per questo l'influencer abbina a uno degli outfit scelti per il mare un paio di sandali bassi e comodi. Anche in questo caso quelli di Marino non sono sandali qualunque, si tratta di scarpe firmatieHermes. Il modello in pelle nera con suola alta si chiama Chypre e costa 790 euro. Una piccola curiosità riguarda il nome dei sandali, che derica dall'isola in cui c'è la cascata di Afrodite che secondo la leggenda è la fonte dell'esterna giovinezza.

Sandali Hermes

Per la sera Cristina Marino dice addio ai sandali aperti ma non indossa i tacchi. Anche per il glam look abbina un paio di scarpe comode e soprattutto raso terra. In questo caso a completare l'outfit ci sono delle ballerine slingback a punta, modello Grid firmate di The Attico (990 euro), con cinturino posteriore che lascia il tallone nudo e tomaia a rete decorata da micro specchietti circolari.

Ballerine The Attico

Questi sono solo alcuni dei look estivi sfoggiati da Cristina Marino, tutti composti con capi griffati, ma è possibile comunque tirare le somme e "fare i conti in tasca" all'influencer che nella valigia dell'estate ha inserito abiti, accessori e gioielli per un valore totale di ben 13,260 euro.