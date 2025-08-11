Cristina Marino reciterà insieme al marito Luca Argentero, l’indiscrezione: “Lo affiancherà nel cast di Doc 4”

Cristina Marino e Luca Argentero insieme in tv. Il noto attore e la moglie si sono conosciuti nel 2015 sul set del film Vacanze ai Caraibi e, 10 anni dopo, potrebbero tornare a recitare insieme. Secondo alcune indiscrezioni, l'attrice affiancherà il marito nel cast di una popolare serie di Rai1, amata dal pubblico, arrivata ormai alla quarta stagione. Il legame tra i due potrebbe quindi consolidarsi ancora di più anche sul piano lavorativo. Insieme sono genitori di due bambini, Nina Speranza e Noé Roberto.

"Cristina Marino nel cast di Doc con Luca Argentero"

Stando a quanto riporta Vanity Fair, Luca Agentero e Cristina Marino reciteranno insieme nella nuova stagione di Doc- Nelle tue Mani. Le riprese della serie sarebbero iniziate lo scorso maggio, secondo quanto avevano raccontato gli sceneggiatori Francesco Arlanch e Viola Rispoli a Fanpage.it, mentre gli episodi dovrebbero andare in onda da gennaio 2026. L'attrice, quindi, dovrebbe entrare ufficialmente nel cast della popolare fiction di Rai1 e affiancherà il marito nei nuovi episodi, anche se per il momento non è ancora noto quale ruolo ricoprirà. L'attore invece tornerà a vestire i panni, tanto amati dal pubblico, del primario Pierdante Piccioni.

In quali altri progetti televisivi Argentero e Marino potrebbero essere insieme

La nuova stagione di Doc- Nelle Tue Mani non sarebbe l'unico prodotto televisivo nel quale Luca Argentero e Cristina Marino reciteranno insieme prossimamente. Sempre secondo Vanity Fair, il pubblico vedrà la coppia riunita anche nella nuova serie Ligas, in cui l'attore interpreterà il personaggio di un avvocato penalista pronto a risolvere casi insoliti e controversi rimasti in sospeso a Milano. Gli episodi sono targati Sky e potrebbero essere distribuiti entro la fine del 2025, anche se ancora non c'è una data. La coppia Marino-Argentero avrebbe in cantiere anche la partecipazione a Call My Agent, serie arrivata alla terza stagione che racconta il mondo dello spettacolo visto "dall'altra parte", quella di agenti che ogni giorno lavorano con attori e personaggi noti. Anche in questo caso, non c'è ancora una data ufficiale.