Elisabetta Canalis si gode il sole: un anticipo d’estate col costume sgambato tie dye Elisabetta Canalis si gode il sole di Los Angeles in costume. Il suo modello sgambato riporta a galla gli anni Ottanta e segue il trend del tie dye, tornato alla ribalta sulle passerelle.

A cura di Giusy Dente

Come fare, per superare l'inverno e non lasciarsi abbattere dal freddo, dal cielo grigio, dalle giornate di pioggia? Facile: indossando un costume e pensando all'estate! Diverse celebrities hanno scelto questa strada, alcune trasferendosi direttamente in posti tropicali per trascorrere qualche giorno di relax al caldo, così da ricaricare le batterie e trovare le energie giuste per affrontare questi mesi. Da Aurora Ramazzotti a Cristina Marino, fino a Elodie: per loro il 2022 è cominciato al mare. E anche Elisabetta Canalis non ha resistito a sfoggiare l'amato costume da bagno.

Le celebrities in vacanza

Aurora Ramazzotti e il fidanzato Goffredo Cerza hanno cominciato l'anno all'insegna del sole e del mare, trascorrendo qualche giorno alle Maldive. La figlia di Michelle Hunziker ha raccontato sui social la sua vacanza, mostrando anche i suoi trendy outfit balneari. Come loro, Cristina Marino e Luca Argentero sono volati alle Maldive per qualche giorno, assieme alla piccola Nina Speranza, soggiornando in un lussuoso resort a 5 stelle. La 31enne ha dato il meglio di sé in quanto ad outfit, tra accessori di lusso e micro bikini. Anche Elodie e la sorella Fey (che si somigliano tantissimo) hanno preferito trascorrere il Capodanno fuori dall'Italia, in una località tropicale: la cantante è apparsa felice e rilassata, oltre che in perfetta forma. C'è anche chi il costume lo ha indossato in montagna! È il caso di Kendall Jenner, in micro bikini sulla neve…ma con gli stivali pelosi da yeti per scaldarsi!

Elisabetta Canalis in costume

Dopo la neve, il sole. Elisabetta Canalis ha trascorso qualche giorno a Madonna di Campiglio, in occasione del Capodanno, per poi tornare nell'assolata Los Angeles. L'ex velina vive lì da qualche anno, da quando ha sposato il chirurgo italo-americano Brian Perri: la coppia ha una figlia nata nel 2015, Skyler Eva. Su Instagram la 43enne ha dato un anticipo d'estate ai suoi follower mostrandosi in costume. Ha scelto un modello intero molto sgambato (in stile anni Ottanta, gettonato tra le celebrities), con oblò sull'ombelico e stampa tie dye su base fucsia.

Questa tecnica di colorazione dei tessuti è tornata di moda di recente. L'hanno scelta molti stilisti per le loro collezioni: Alberta Ferretti, Dior, Stella McCartney, Tom Ford per fare alcuni esempi. Ma non è tutto: oltre alle passerelle il tie dye spopola anche su TikTok, con tutorial per tingere capi di abbigliamento ottenendo l'effetto psichedelico col ‘fai da te'. Elisabetta Canalis da fashion addicted quale è non poteva non intercettare questo trend e farlo suo, ottenendo non pochi apprezzamenti.