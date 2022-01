Kendall Jenner sulla neve col bikini micro: per riscaldarsi indossa gli stivali da yeti Kendall Jenner sta trascorrendo qualche giorno sulla neve ad Aspen e sui social ha mostrato il suo originale look da montagna. Niente bomber, pantaloni tecnici o doposcì: la modella ha affrontato il gelo in micro bikini e con gli stivali da yeti.

A cura di Valeria Paglionico

Kendall Jenner si sta godendo una vacanza rilassante sulla neve, è ad Aspen, in Colorado, e si sta servendo dei social per documentare alcuni dei momenti più belli del viaggio. Certo, a differenza di molte star del suo calibro, non esagera con foto e Stories ma la cosa certa è che le è bastato un mini album per lasciare tutti senza parole. Il motivo? Nonostante fosse nel bel mezzo del ghiaccio, ha sfoggiato un look decisamente "balneare". La top ha infatti affrontato il freddo in micro bikini ma ha aggiunto un accessorio must-have ricoperto di pelo nella speranza di riscaldarsi, gli stivali da yeti.

L'originale look da montagna di Kendall Jenner

In quanti hanno notato che da qualche tempo a questa parte sono moltissime le star che indossano il bikini in pieno inverno? Eva Longoria, Dua Lipa, Britney Spears, sono solo alcune delle celebrities che, complici le vacanze in luoghi esotici, hanno sfoggiato dei costumi perfetti per la prossima estate. Kendall Jenner è solo l'ultima a essersi aggiunta alla lista ma è riuscita a sbaragliare la concorrenza con un dettaglio molto originale: ha indossato il due pezzi sulla neve. Per la precisione ha scelto un modello micro con reggiseno a triangolo e tanga "essenziale" con dei mini laccetti sui fianchi, mettendo in risalto la silhouette da urlo che la contraddistingue.

Kendall Jener con gli stivali da yeti di Miu Miu

Kendall Jenner fa il "bagno di ghiaccio"

La modella ha poi aggiunto un paio di occhiali scuri da diva nonostante la giornata uggiosa. Come è riuscita a riscaldarsi con quel look tutt'altro che invernale? Con le scarpe must-have di stagione, gli stivali da yeti ricoperti di pelliccia, un modello della collezione Autunno/Inverno 2021-22 di Miu Miu. Certo, considerando il fatto che aveva il resto del corpo scoperto, probabilmente ha resistito al gelo solo per qualche minuto (ovvero giusto il tempo di realizzare i tre scatti), ma il risultato è stato decisamente d'impatto. Qual è la didascalia aggiunta da Kendall alle foto? "Bagno di ghiaccio", un ossimoro che descrive alla perfezione la sua scelta di stile sopra le righe.