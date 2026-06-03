Annalisa a I volti della Repubblica: addio micro shorts, ora indossa il tailleur da oltre 7mila euro

Annalisa è stata una delle grandi protagoniste de I volti della Repubblica, lo show trasmesso su Rai 1 durante la festa del 2 giugno. Chi ha firmato il suo tailleur con la foglia di cristalli?

Ieri, 2 giugno 2026, sono stati celebrati gli 80 anni della Repubblica Italiana e, oltre alla tradizionale Parata delle forze dell'ordine tenutasi in mattinata a Roma sullo sfondo dei Fori Imperiali, la Rai ha voluto dedicare la sua intera programmazione alla ricorrenza. In prima serata su Rai 1, infatti, è andato in scena I volti della Repubblica, uno show che, tra approfondimenti, monologhi ed esibizioni speciali, ha voluto ripercorrere le tappe storiche che hanno portato alla nascita della Repubblica Italiana così come la conosciamo oggi. Roberto Bolle, Luca Zingaretti, Gianni Morandi, Paola Cortellesi: tra gli ospiti più attesi c'è stata anche Annalisa, che ne ha approfittato per sfoggiare un look rigoroso ma super glamour.

Chi ha vestito Annalisa a I volti della Repubblica

Prima di esibirsi sulle note de Il Cielo in una Stanza di Gino Paoli durante la diretta de I volti della Repubblica, Annalisa ha avuto l'onore di incontrare il Presidente Sergio Mattarella al Quirinale, diventando protagonista di un momento storico ed emozionante insieme a tutti gli altri artisti che hanno partecipato all'evento. Per l'occasione ha lasciato nell'armadio i look no-pants e i top scintillanti, ha puntato su qualcosa di un tantino più rigoroso, formale ma allo stesso tempo glamour. Seguita dalla fidata stylist Susanna Ausoni, ha scelto l'originalità di David Koma, sfoggiando un tailleur mannish della collezione Primavera/Estate 2026 che non poteva passare inosservato.

David Koma S/S 2026

La giacca con la foglia di cristalli di Annalisa

Il capo chiave dell'outfit di Annalisa è la giacca, un modello dal taglio oversize con ganci e linguette sul davanti, la cui particolarità sta in un vistoso ricamo di foglie con cristalli silver che ricopre l'abbottonatura. Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale del brand viene venduta a 6.050 euro.

Giacca David Koma

Per completare il tutto la cantante ha scelto un paio di pantaloni palazzo coordinati (sempre di David Koma), probabilmente quelli con l'abbottonatura scintillante da 1.800 euro. Per quale motivo Annalisa Ha scelto il brano di Gino Paoli? Lo ha spiegato sui social: "È il 1960. L’Italia corre, costruisce, si reinventa. È il 1960 quando nei cinema italiani arriva “La dolce vita” di Federico Fellini e l’Italia si scopre improvvisamente moderna e inquieta. È il 1960 quando un giovane Gino Paoli dona una canzone ad una Mina allora ventenne, una canzone che in pochi minuti racconta tutta la meraviglia, l’inquietudine e l’amore come non era mai stato cantato prima".