Bianca Balti in giallo limone per l’estate: costume cut-out e cappello sono coordinati Bianca Balti si sta godendo le vacanze ma non per questo rinuncia allo stile. Per l’estate ha seguito il trend del giallo limone abbinando costume cut-out e cappello pescatore.

A cura di Valeria Paglionico

L'estate 2022 è entrata nel pieno e praticamente tutti sono alle prese con l'organizzazione delle ferie. Le star hanno già dato il via alle vacanze da diverse settimane, suscitando spesso l'invidia da parte di tutti coloro che stanno passando gli ultimi giorni in ufficio. Bianca Balti è una di loro, si trova a Laguna Beach, in California, e sui social non perde occasione per documentare i momenti più belli di questa "pausa professionale", dai bagni in piscina allo shopping nei mercatini. Nonostante si stia godendo il relax, non ha alcuna intenzione di rinunciare allo stile e lo ha dimostrato con un adorabile scatto in versione balneare all'insegna del giallo limone.

Quanto costa il costume di Bianca Balti

I costumi cut-out, quelli con dei tagli audaci lungo la silhouette, sono tra i più trendy dell'estate 2022 e le star sembrano averlo capito bene, visto che sui social li indossano spesso. L'ultima a essersi "unita alla gang" è stata Bianca Balti, che ha puntato su una variante griffata. Ha infatti indossato un costume di Alessandro Vigilante, un modello in giallo limone dalla finitura lucida, lo scollo a V e le spalline sottili. La sua peculiarità è però il dettaglio cut-out sul busto che lascia gli addominali in vista. Qual è il suo prezzo? Sugli e-commerce di moda di lusso è disponibile solo in bianco e in lilla e viene venduto a 251 euro, anche se attualmente è possibile trovarlo a prezzo scontato.

Costume Alessandro Vigilante

Bianca Balti col cappello pescatore

I dettagli trendy nel look di Bianca Balti potevano mai finire qui? Assolutamente no. La modella ha infatti abbinato il costume "tagliato" a un cappello in tinta, per la precisione ha scelto un modello pescatore, considerato uno dei must-have del momento. Complice l'effetto total yellow dell'outfit, nella didascalia del post ha inserito l'emoticon di un barattolo di miele. Sguardo profondo, espressione sensuale e capelli extra lisci che le cadono sulle spalle: la top ha così rivelato ancora una volta la sua bellezza mozzafiato, lasciando senza parole i fan.