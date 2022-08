Lorella Boccia e Luce Althea in versione matchy matchy: il look balneare coordinato è a quadretti Lorella Boccia è con marito e figlia in Kenya, luogo della proposta di matrimonio. La ballerina si è divertita a vestire in coordinato con Luce Althea.

A cura di Giusy Dente

Lorella Boccia e Luce Althea

Vacanze di famiglia in Kenya per Lorella Boccia, il marito Niccolò Presta e la loro piccola Luce Althea. Questo viaggio è davvero speciale per loro, perché proprio in Kenya c'era stata la fatidica proposta di matrimonio. "Questo posto con te è ancora più magico" ha scritto la ballerina e conduttrice: la sua presenza al timone di Made in Sud è stata un successo. Sui social sta condividendo con fan e follower alcuni dei momenti di queste giornate così intense: Luce Althea è la protagonista assoluta.

La prima estate in 3

Lorella Boccia e l'imprenditore Niccolò Presta si sono sposati l'1 giugno del 2019 a Roma, dopo 3 anni di fidanzamento. L'annuncio della gravidanza è arrivato alcuni mesi dopo sui social della coppia, con tanto di fotografia della prima ecografia. Poi durante una puntata di Verissimo, la ballerina ha confidato a Silvia di aspettare una bambina. Il nome della piccola è stato rivelato solo al momento del parto: Luce Althea è nata il 20 ottobre 2021, quindi questa è la prima estate in tre.

Luce Althea

Anche in Kenya mamma e figlia hanno seguito il trend dell'outfit matchy matchy, che in queste settimane di vacanze sta spopolando. È la moda che le celebrities amano di più. Abbiamo visto Caterina Balivo e la piccola Cora entrambe con un costume intero rosso, ma anche Chiara Ferragni e Vittoria si sono divertite in versione gemelline.

in foto: costumino Cueco

Lorella Boccia e Luce Althea come gemelline

Lorella Boccia è una fan dei look mini me. A giugno, in occasione di una giornata in piscina per festeggiare gli otto mesi della sua bambina, le due avevano sfoggiato un look balneare coordinato. Bikini azzurro con dettagli a quadretti per l'ex ballerina di Amici e mutandina con stampa identica per Luca Althea, con tanto di fascia per i capelli abbinata.

in foto: bikini Cueco

Lorella Boccia e Luce Althea in versione mini-me

Per il look mini-me Lorella Boccia ha scelto per sé e per la sua bimba un coordinato firmato Cueco. Il due pezzi rosa è il modello Gracia: reggiseno a triangolo e tanga con laccetti sui fianchi. Costa sul sito del brand 59 euro. Slip e fascia della bambina sono invece il modello Luz, ugualmente bianco e rosa a quadretti pic-nic: costa 35 euro. Questa stampa è molto in voga questa estate: si chiama stampa vichy e spopola per abbigliamento, accessori e look da spiaggia. Mamma e figlia sono adorabili!