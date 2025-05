Angelina Mango veste in coordinato con mamma Laura Valente: i look matchy matchy da dive dark

video suggerito

Angelina Mango è tornata a postare regolarmente sui social, dove proprio di recente ha postato un adorabile video con la madre Laura Valente. Quale migliore occasione della Festa della Mamma per vestirsi in coordinato?

A cura di Valeria Paglionico

Angelina Mango ha temporaneamente rinunciato alle luci della ribalta e ormai da mesi si gode la "normale" quotidianità fatta di uscite con gli amici, studi universitari e dolci giornate con la mamma. Dopo l'enorme successo italiano ed europeo ottenuto con la vittoria di Sanremo col brano La Noia, la cantante era andata in burnout e aveva sentito il bisogno di fermarsi, così da ritrovare se stessa. Ora, dopo una lunga pausa social, è tornata a postare regolarmente e, tra collanine colorate e chunky sneakers vitaminiche, ha dato prova di aver recuperato le energie. Come ha trascorso il weekend? Con la mamma Laura Valente, con la quale ha pensato bene di vestirsi in coordinato: ecco il risultato.

I look matchy matchy di mamma e figlia

Ieri, in occasione della Festa della Mamma, Angelina Mango ha trascorso la giornata in compagnia di sua madre Laura Valente (che ultimamente sta apparendo spesso sui social con lei). Al motto di "Sei la più figa del mondo", la cantante ha realizzato un breve video selfie "di coppia" in strada, rivelando degli adorabili look matchy matchy mamma-figlia. Le due hanno scelto il total black: Laura ha abbinato pantaloni over e t-shirt in tinta a occhiali da sole da diva e felpa legata in vita, mentre Angelina ha preferito una giacca lunga che è andata a coprire un completino con top aderente, gonna mini a balze e maxi stivali di pelle. Insieme hanno posato come dive di fronte la camera, rivelando un rapporto profondo e affiatato.

Angelina Mango con la mamma Laura Valente

Il nuovo taglio di capelli di Angelina Mango

L'altro dettaglio di stile che balza all'occhio nelle foto di Angelina Mango con la mamma? Sfoggia una acconciatura inedita. Dagli esordi ad Amici al momento in cui si è ritirata dalle scene, la cantante è sempre rimasta fedele alla chioma extra long, solitamente portata liscia o al massimo con qualche onda. Ora, però, le cose sono cambiate: ci ha dato un taglio netto, puntando tutto su un long bob super sbarazzino. A rendere la pettinatura fresca e perfetta per la primavera è la frangia a tendina che aggiunge un ulteriore tocco trendy. In quante prenderanno ispirazione da Angelina per rinnovare con stile la propria immagine?

Angelina Mango con il long bob