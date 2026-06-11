Angelina Mango con la cravatta, Marco Mengoni angelico: i look coordinati per il lancio di Canto d’Amore

Angelina Mango e Marco Mengoni il prossimo 12 giugno lanceranno il loro tormentone dell’estate intitolato Canto d’Amore. Cosa hanno indossato per la foto promo?

L'estate si avvicina e, come da tradizione, gli artisti più in vista dell'anno si preparano a sfidarsi a colpi di tormentoni tra ritornelli super orecchiabili, coreografie da TikTok e collaborazioni esclusive. Tra i cantanti che di sicuro domineranno le classifiche della bella stagione c'è una coppia inedita, quella formata da Angelina Mango e Marco Mengoni, che il prossimo 12 giugno lanceranno il loro duetto intitolato Canto d'Amore. Si tratta di un brano riflessivo e autentico scritto da entrambi, che strizza l'occhio ai canti popolari ma senza rinunciare alla produzione contemporanea e sofisticata. Per dare il grande annuncio i due hanno sfoggiato dei look coordinati super glamour: ecco cosa hanno indossato.

Chi ha firmato il look con la cravatta di Angelina Mango

Angelina Mango e Marco Mengoni hanno annunciato che il 12 giugno saranno fuori con Canto d'Amore e lo hanno fatto con uno scatto all'insegna del glamour. Oltre a condividere la passione per la musica e l'innegabile talento, i due sono anche seguiti dallo stesso stylist, Nick Cerioni. È stato proprio lui a curare i look per la foto promo, dando vita a uno scatto super fashion grazie a dei completi tutti da imitare. Per Angelina Mango, che di recente tra capelli rossi e trucco marcato era apparsa decisamente più rock rispetto al passato, è stato scelto un outfit custom di Polo Club. Ha indossato una minigonna svolazzante total black e una camicia bianca smanicata, completando il tutto con una cravatta gessata di Holliday & Brown e dei manicotti candidi che hanno aggiunto un tocco grunge.

Marco Mengoni indossa la camicia trasparente

Marco Mengoni, invece, è apparso in una versione "angelica". Si è affidato allo stilista Francesco Murano, sfoggiando un completo bianco con pantaloni oversize e blazer dal taglio irregolare con dei nastri che cadono lungo la silhouette al posto dei classici revers. Ha inoltre rinunciato alla tradizionale camicia di cotone, preferendo un modello in tulle trasparente con colletto coreano e polsini decorati con delle frange in tinta. Il cantante ha così dato l'ennesima prova di essersi evoluto, dicendo addio alle convenzioni e lasciando spazio a un'immagine glamour e iper contemporanea. In quanti non vedono l'ora di ammirare l'inedita coppia di talenti nel video dell'estate?