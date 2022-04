Paola Turani col figlio Enea, il look matchy matchy è in denim Paola Turani si trova a Los Angeles con la famiglia. Ha sfoggiato un adorabile look matchy matchy in coordinato col piccolo Enea, con protagonista l’intramontabile denim.

A cura di Giusy Dente

Paola Turani è volata alla volta di una meta per nulla casuale: ha fatto ritorno in California, che è il suo posto del cuore. Lì ha fatto il primo viaggio assieme all'attuale marito: era il 2011, stavano insieme da poco e quella vacanza li ha resi consapevoli del fatto di voler passare tutta la vita assieme. Da allora la loro vita è molto cambiata, anche se quell'intuizione di oltre 10 anni fa si è rivelata giusta: si sono sposati e dopo tante sofferenze hanno coronato il sogno di un figlio. Stavolta, in California, ci sono tornati in tre, assieme al piccolo Enea.

Paola Turani vola in California

La modella e influencer ha approfittato per questo viaggio dall'altra parte del mondo per fare tappa a un evento imperdibile: il Coachella. Il festival musicale negli anni è diventato sempre più un momento glamour dove dare il meglio di sé in quanto a stile. E anche stavolta Paola Turani non è stata seconda a nessuno. Lei aveva già preso parte al Coachella diverse volte, l'ultima tre anni fa, conoutfit sempre pazzeschi. Stavolta ha puntato su un mini dress coloratissimo a uncinetto di The Attico, un completo Missoni composto da pantaloni a zampa e top e un abito lungo con stampa zebrata ancora di Missoni. Tornare al Coachella dopo tre anni per lei è stato importante, perché ci ha fatto ritorno da mamma.

Paola Turani in vacanza col piccolo Enea

La prima vacanza di Enea è stata a Dubai, dove Paola Turani e il marito Riccardo Serpellini hanno scelto di trascorrere alcuni giorni di relax il mese scorso. Hanno alloggiato in un resort di lusso ed è stato un momento familiare importante: la prima volta in aereo del bambino, la prima volta con lui al mare, la prima volta tutti e tre insieme lontani da casa. Stavolta la meta è stata invece la California: Beverly Hills, Malibù, Venice Beach, Los Angeles. Nelle Instagram Stories l'influencer ha mostrato dove alloggeranno per un'altra settimana e ne ha approfittato per mostrare il look matchy matchy, un coordinato denim mamma-figlio: un paio di pantaloni di jeans per lei e salopette per lui.