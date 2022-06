Sharon Fonseca e Blu Jerusalema in versione mini-me: sono adorabili con costumi e cappelli coordinati Sharon Fonseca ha seguito la mania dei look mini me per l’estate. Per una giornata di sole si è vestita in coordinato con la piccola Blu Jerusalema: mamma e figlia sono adorabili con costumi zebrati e cappelli alla pescatore.

A cura di Valeria Paglionico

L'estate 2022 è ormai arrivata e, complici le temperature bollenti degli ultimi giorni, sono moltissime le persone che si sono concesse un weekend all'insegna del relax al mare o in piscina. Le star non fanno eccezione e sui social hanno documentato le loro prime "mini vacanze". Quale migliore occasione di questa per seguire il trend più adorabile di stagione, quello dei look mini me? Sharon Fonseca, la compagna di Gianluca Vacchi, lo ha fatto con la piccola Blu Jerusalema: mamma e figlia sono apparse dolcissime e trendy con i costumi coordinati bianchi e neri e con i maxi cappelli total white.

Sharon Fonseca e Blu Jerusalema coi costumi zebrati

Dopo Elisabetta Canalis, Lorella Boccia e Costanza Caracciolo, anche Sharon Fonseca si è unita alle mamme che vanno matte per la mania dei look mini me. L'ha declinata in versione balneare animalier, scegliendo due costumi coordinati a stampa zebrata per lei e per Blu Jerusalema. La bimba ha indossato un modello intero con delle ruches sia sulle spalline che sugli slip, mentre la mamma modella ha preferito un due pezzi con tanga sgambato e reggiseno con le coppe e le spalline doppie. Non potevano mancare gli occhiali da sole da diva abbinati, ovvero due modelli con le lenti scure e la montatura total white.

Sharon Fonseca e Blu Jerusalema in coordinato

Blu Jerusalema e mamma Sharon hanno inoltre seguito il trend dei cappelli alla pescatore per l'estate, anche se è stato quello della modella ad attirare le attenzioni del pubblico. Si tratta di un accessorio firmato Prada che sul sito ufficiale della Maison viene presentato come "cappello in drill".

Cappello Prada

È in un tessuto leggero che richiama l'atmosfera estiva ed è caratterizzato da un cordino regolabile sotto al mento decorato con il logo triangolo in metallo. Quanto costa? 520 euro. Insomma, la Fonseca è una mamma glamour e sta provando a trasmettere la passione per la moda anche alla dolcissima Blu.